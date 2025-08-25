Izraeli njoftoi sot, 25 gusht, se është i gatshëm të tërheqë një pjesë të trupave të vendosura në jug të Libanit gjatë vitit të fundit, nëse çarmatoset Hezbollah, grupin militant shiit që prej vitesh është aktori jo-shtetëror më i fuqishëm në Liban.
Deklarata erdhi pas aprovimit nga qeveria libaneze e një plani të propozuar nga i dërguari special amerikan, Tom Barrack, i cili synon çarmatosjen e grupit. Zyrat e Kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu, e përshkruan vendimin e Libanit si “historik”.
Sipas njoftimit, nëse ushtria libaneze merr hapat e nevojshëm për çarmatosjen e Hezbollahut, Izraeli do të marrë masa reciproke, duke përfshirë uljen e pjesshme të pranisë ushtarake, në koordinim me mekanizmin e sigurisë të udhëhequr nga SHBA-të.
Megjithatë, zyrtarët në Bejrut e konsideruan ofertën e Izraelit si të pamjaftueshme, duke kërkuar veprime konkrete nga Izraeli. Plani amerikan parashikon gjithashtu që Izraeli të ndalojë operacionet tokësore, ajrore dhe detare brenda 15 ditëve nga vendimi i Libanit për çarmatosjen e grupit.
Hezbollahu ka refuzuar të njohë këtë plan, dhe lideri i tij, Naim Qassem, paralajmëroi se konflikti civil mund të shpërthejë nëse Libani e zbaton planin.
Përplasjet mes Izraelit dhe Hezbollahut nisën në fund të vitit 2023 pas sulmeve raketore të grupit ndaj Izraelit në solidaritet me Hamasin.
