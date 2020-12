Në studion e emisionit me “Zemër të Hapur” në News24, u trajtua historia e dhimbshme e 68-vjeçares Vera Shkëmbi, e cila rrëfeu dy martesat dhe dy divorcet e saj plot vuajtje.

“Unë kam pasur një jetë të vështirë dhe plot vuajtje, dy martesa, dy divorce, tre fëmijë. Mirpo më shumë jam shqetësuar nga problemi i djalit tim, i cili u shkatrrua nga gjithçka për shkak të krushkës, vjehrrës së tij. Djali u martua me një vajzë që na i prezantoi një njeriu jonë i afërm, mirpo unë e mbështeta djalin sepse nëse ai do ta pëlqente edhe pse me shkuesi.

Mirpo djali u martua me këtë grua dhe sollën në jetë dy fëmijë. Por në lindjen e fëmijês sê dytë nusja filloi nga pakënaqësitë dhe u fut në familjen e tij vjehra e tij. Pastaj këtu filloi peripecia mes tyre, krushka ma kërcënonte djalin duke e tërhequr me banesë afër tyre dhe duke e shkatrruar deri në këtë pikë. Krushka i merrte gjithë të ardhurat edhe vajzës së saj dhe djalit tim, pra dhëndrrit të tyre. Aty filluan të gjitha peripecitë.

Djali u ndidhë nē situata të vështira dhe nisën vetëm probleme, madje djali im Bledi ka tentuar edhe vetvrasjen duke u varur në ballkonin e shtëpisë. Bledi nuk po mbështetej as nga bashkëshortja as nga familja e saj, ai kaloi në depreson, filloi të pinte edhe alkol para se të binte në burg. Bledit i janë bërë shumë padrejtësi dhe sot ai është i sëmurë djali është trasformuar totalisht. Djali im punonte shumë, ai punonte si qen.

Kundrejt djalit nusja mori urdhërmbrojtje sepse nëna e saj nuk dëshironte që Bledi të afrohej në shtëpinë e tij. Nusja u zu me djalin për punë lekësh, sepse vēllai nuses ka kërkuar 500 mij lekë borxh dhe Bledi i thot nuses që nuk kemi dhe nusja ja jep fshehurazi. Këtu nisi problematika e familjes së djalit tim. Në 2009 Bledi u martua me shkuesi për shkak të vendimeve të babait të tij, Bledi nuk ishte gati,ish- bashkëshorti im e detyroi edhe vajzën të martohej me shkuesi.

Ai i martoi të dy fëmijët, vajzën e martoi 17-vjeç por ajo e la të fejuarin. Ish-bashkëshorti im pinte raki me shok dhe vendoste për fatin e tyre”, tha Vera Shkëmbi.

“Ajo zonja që është aty flet llafe që nuk i takon, por të mendoj se cfarë i ka bërë asaj vajzës time, i dogji shtëpinë, i la fëmijët pa rroba pa asgjë. Kjo mori ca tavolina dhe ca divanë dhe i shiti. Djali saj është i papërgjegjshëm. Unë skam qënë asnjeherë ti ndaj ata, ata nuk kishin mirkuptim. Ajo pse nuk e mori nusen e djalit kur Bledi ra në burg.

Bledin nuk e linte njeri të takonte fëmijët. Nusja mohon çdo gjë, ajo bashkë me nënën e saj janë fajtore dhe prishje të martesës dhe që djali im është në burg”, u shpreh vjehrra e Bledit.

“Babai i fëmijëve të mi ka thyer urdhërin e mbrojtjes, pasi ai ka ushtruar dhunë ndaj meje. Në momentin kur unë u fejova Bledi ra në burg dhe nuk është kujdesur kurrë për fëmihët, ai ka luajtur bixhoz dhe ka konsumuar alkol gjatë gjithë kohës. Unë nuk e kam ditur që Bledi ishte problematik, shtëpia që u shit vjehrra ime pretendoi se na i dha ne lekët por nuk është e vërtetë se Bledi u largua nga Tirana sepse kishte marrë shumë borxhe dhe kam ikur në një shtëpi me qera te njerëzit e mi. Kur unë i thash prindërve të mi unë merrja kërcënime nga njerëzit që Bledi u merrte borxh. Nuk them dot që ai më ka dhunuar fizikisht por psikologjikisht po. Vazhdonte të pinte shumë, dhe unë mora urdhër mbrojtje, kam kërkuar ndihmë te njerëzit e mi, te mami dhe xhaxhai im. Mua njerzit e mi më kanë ndihmuar, Bledi nuk i pinte ilaçet e depresionit i vendoste nën gjuhë dhe shkonte i pështynte në tualet. Një ditē vjehrra më merrë në telefon dhe më thotë që njofto policinë se Bledi po bënë vetvrasje ndaj vetesh. Vjehrra ime gënjen. Asnjë nuk ndërhyn në jetën time. Unë skisha bukë për të ngrënë në darkë. Bledi te urdhëri i mbrojtjes e ka pasur të vinte ti takonte fëmijët”, deklaroi nusja e Bledit.

“Ajo ish-bashkëshortja ka prishur katër familje, ajo gënjen se Bledi ka shpenzuar 70 miljon lekë. Atij i kam blerë kamion e mjete pêr punë. Djali im të rrij atje 10 vjet në burg, ajo gruaja ime aty më ka akuzuar për tradhëti, por mua më njehë një Tiranë. Unë me Bledin kam qënë me urdhër mbrojtje nga ai se deshi të më vriste me thikē. Bledi le të marri ilaçe për alkol dhe për shëndetin mendor. Bledi meriton të qëndroj në burg”, theksoi babai i Bledit.

Ndërsa motra e Bledit tha se “Realisht po dëgjoja babain tim që fliste për vëllain. Unë ndihem shumë keq për të gjitha problemet e familjes time, Bledi i ka përdorur të gjitha alkol, bixhoz, ka pirë kokainë. E kam ndihmuar vëllain tim, Bledi ka thyer urdhrin, por ka bërë edhe një vjedhje dhe ishte me arrest shtëpie dhe ai theu arrestin e shtëpisë. Unë kam shumë vite që punoj dhe Bledi nuk është në burg për këtë arsye që thotë mami im, por se theu arrestin e shtëpisë”.

