Kandidati për kryetar bashkie në Himarë, Petro Gjikuria ka reaguar për Euronews Now me Erla Mëhillin për ftesën e kandidatin Vangjel Tavo.

Vangjel Tavo i ka bërë një ftesë publike kundërshatrit të tij, që në rast se ky i fundit humbet zgjedhjet, të bëhet nënkryetar i bashkisë Himarë.

“Nuk jam marrë ndonjëherë me kundërshtarët e mi politikë, kundërshtarët e mi janë problemet e njerëzve. Po e them prapë, edhe në emisionin tuaj, nëse zoti Gjikuria që erdhi nga Amerika është me të vërtetë i interesuar për Himarën, i them që është i mirëpritur të jetë pjesë e ekipit tim si nënkryetar bashkie. Nuk mund të vazhdojë që Himara të jetë e ndarë për motive nacionaliste.” -tha Tavo.

Përgjigjia e përfaqësuesit të “Federatës Panepirote të Amerikës”, pasi moderatorja e emisionit e vendosi në dijeni për ftesën publike nga Tavo, ishte kjo:

“Nuk e kisha dëgjuar këtë, më gjetët pa përgatitur. Unë dua ti them zotit Tavo, po nëse fitoj unë çfarë do bëj ai? Dua ta pyes unë atë, çfarë do bëj ai. Unë jam fitues pa diskutim, do flasim në ditët në vazhdim.”

/a.r