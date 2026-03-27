Taulant Balla ka reaguar lidhur me ndalimin e katër shtetasve shqiptarë në Serbi, duke bërë të ditur se ata pritet të lirohen menjëherë, ndërsa hetimet ndaj tyre do të vijojnë në gjendje të lirë. Lajmi është bërë publik përmes një reagimi të tij në rrjetin social Facebook, ku ai thekson vendimin e Gjykatës për këtë çështje.
Rasti ka tërhequr vëmendje pas arrestimit të katër shqiptarëve nga autoritetet serbe, të cilët akuzohen për “nxitje të urrejtjes dhe intolerancës kombëtare, racore dhe fetare”, një vepër penale e parashikuar në legjislacionin e vendit. Sipas njoftimeve zyrtare, në pranga kanë përfunduar katër persona të moshave të ndryshme, të identifikuar me inicialet A. S., E. V., E. G. dhe A. C.
Ngjarja lidhet me publikimin e një videoje në rrjetet sociale, ku ata shfaqen duke udhëtuar me automjet në një autostradë në Serbi, ndërsa mbanin veshje me mbishkrime nacionaliste dhe, sipas autoriteteve serbe, përdornin gjuhë fyese ndaj shtetit serb. Po ashtu, pretendohet se në video janë shfaqur edhe simbole që lidhen me idenë e “Shqipërisë së Madhe”.
Sipas palës serbe, rrethanë rënduese konsiderohet edhe fakti që videoja është publikuar në një datë përkujtimore të fillimit të bombardimeve të NATO-s, duke e bërë çështjen më sensitive në aspektin simbolik dhe politik.
Ndërkohë, reagimi i Ballës e vendos theksin te zhvillimi më i fundit ligjor, duke nënvizuar se qytetarët shqiptarë nuk do të qëndrojnë më në paraburgim, por do të përballen me procedurat hetimore në liri.
