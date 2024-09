Nga shpenzimet ditore, tek ato mujore për faturat e dritave, të ujit, apo shpenzime të tjera, si dhe prona të regjistruara në kadastër e makinat luksoze, po merren në konsideratë nga tatimet për të hetuar pasurinë e milionerëve në vend. Auditimi i pasurisë ka nisur nga Administrata Tatimore me 33 personat me të ardhurat më të larta në vend, pas analizave të riskut që janë bërë për këtë kategori.

Këta persona janë kontrolluar për të ardhurat e tyre dhe për pasurinë që disponojnë, por nuk detajohet se cilat kanë qenë rezultatet deri më tani. Pjesë e këtij kontrolli deri në vitin 2027, do të jenë 200 individët më të pasur për të cilët ka dyshime për mos-justifikim pasurie.

Po ashtu do nisë projekti me DPSHTRR-në (Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor) për individët që zotërojnë makina luksoze për t’i ballafaquar me të ardhurat e deklaruara. Krahasimi do të avancojë më tej edhe me pasuritë e tjera, e deri tek gjobat që mund të ketë individi jashtë vendit. Kjo strategji e ballafaqimit të pasurisë me të ardhurat e deklaruara do të përfshijë të gjithë individët që dorëzojnë deklaratën individuale të të ardhurave.

Aktualisht deklaratat e DIVA-s, po analizohen deri në fund të dhjetorit të këtij viti, e do të shërbejnë si bazë për të ballafaquar pasurinë e individit me të ardhurat e disponueshme. Po për të hetuar pasurinë do të ngrihet edhe Regjistri i Aseteve të tatimpaguesve me synimin e një vlerësimi real të pasurive të individëve apo bizneseve, për të bërë të mundur që brenda 2026-ës të jenë pjesë e tij 12.800 taksapagues.

“Plotësimi i regjistrit të pasurive të tatimpaguesve do të bëhet fillimisht për 10% të tatimpaguesve brenda muajit dhjetor 2026. Janë 128.000 taksapagues aktivë në vitin 2023 dhe pritet të ketë një regjistër për 10%, ose afërsisht për 12.800 taksapagues brenda vitit 2026”, thuhet në strategji

Për të goditur pasurinë e pajustifikuar, në rastet kur vërtetohet se fondet e deklaruara janë të pamjaftueshme për të financuar stilin e jetës do të analizohen sipas metodave inteligjente thuhet në strategji./Shqiptarja.com