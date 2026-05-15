Administrata Tatimore ka njoftuar zyrtarisht nisjen e procesit për fshirjen dhe shuarjen e detyrimeve të prapambetura tatimore dhe doganore, një lëvizje që pritet të lehtësojë mijëra biznese në vend. Duke nisur nga data 10 qershor 2026, hyn në fuqi ligji nr. 86/2025, i cili parashikon amnisti të plotë apo të pjesshme të borxheve, gjobave dhe kamatëvonesave, në varësi të vjetërsisë së detyrimit.
Procesi i hartimit të listave do të jetë i shpejtë dhe tërësisht i digjitalizuar. Sipas njoftimit zyrtar të institucionit:
“Brenda 20 ditëve nga hyrja në fuqi e këtij udhëzimi, do të hartohet lista e plotë e subjekteve që përfitojnë nga fshirja e detyrimeve tatimore, si dhe e atyre që nuk përfitojnë. Njoftimi përkatës do t’u përcillet tatimpaguesve elektronikisht nëpërmjet sistemit ‘e-Filing’.”
Pas kësaj faze, Tatimet bëjnë të ditur se do të vijohet automatikisht me kompensimin e tepricave kreditore të TVSH-së apo tatimeve të tjera me detyrimet përkatëse.
Si do të fshihen borxhet sipas viteve?
Për të përfituar nga ky ligj, detyrimet janë ndarë në tri fasha kohore kryesore, duke ofruar lehtësi maksimale për borxhet e vjetra dhe kushte specifike për ato më të reja.
Detyrimet deri më 31 dhjetor 2014
Fshihen plotësisht të gjitha detyrimet e papaguara, përfshirë gjobat dhe kamatëvonesat. Përjashtim i vetëm mbetet principaliteti i kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, i cili nuk falet.
Detyrimet nga 1 janar 2015 – 31 dhjetor 2019
Gjobat dhe kamatëvonesat fshihen plotësisht. Për sa i përket detyrimit principal, aplikohet shuarje e pjesshme në varësi të shpejtësisë së pagesës:
Shuhet 50% e principalit, nëse gjysma tjetër paguhet njëherësh brenda datës 30 qershor 2026.
Shuhet 25% e principalit, nëse 75% e mbetur paguhet deri më 31 dhjetor 2026.
Detyrimet nga 1 janar 2020 – 31 dhjetor 2024
Për këtë periudhë nuk ka falje të principalit. Megjithatë, fshihen tërësisht gjobat dhe kamatëvonesat me kushtin e vetëm që detyrimi bazë (100% e principalit) të paguhet plotësisht nga 10 qershori deri më 31 dhjetor 2026.
Lehtësira për çregjistrimet dhe deklarimet e vonuara
Përtej borxheve monetare, ligji parashikon pastrimin e regjistrave tatimorë nga penalitetet administrative deri në fund të vitit 2024. Përfitojnë fshirje të plotë të detyrimeve (me përjashtim të sigurimeve) subjektet e çregjistruara në QKB ose me vendim gjykate.
Gjithashtu, falen gjobat për deklarimet e vonuara apo të padorëzuara, me kusht që ato të dorëzohen deri më 30 qershor 2026. Të njëjtin fat do të kenë edhe gjobat për dorëzimin e vonuar të pasqyrave financiare, si dhe penalitetet e krijuara nga ndryshimet e listëpagesave me efekt prapaveprues.
Kush përjashtohet nga amnistia?
Administrata Tatimore ka bërë të qartë “vijën e kuqe” për subjektet që kanë shkelur ligjin penal. Nuk do të përfitojnë nga fshirja asnjë subjekt që është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për vepra penale tatimore/doganore, apo ata që janë aktualisht nën hetim për këto vepra.
Ndërkohë, për bizneset që janë në një proces ankimi administrativ ose gjyqësor me Tatimet, ka një rrugëdalje:
“Tatimpaguesit mund të përfitojnë nga dispozitat e ligjit vetëm nëse heqin dorë nga ankimi administrativ ose nga e drejta e padisë, ankimit ose rekursit. Kjo kërkesë duhet të paraqitet zyrtarisht pranë Drejtorisë Rajonale Tatimore nga data 10 qershor deri jo më vonë se 30 nëntor 2026.”
Në mbyllje të udhëzimit, Administrata u bën thirrje të gjitha bizneseve që të verifikojnë urgjentisht llogaritë e tyre në platformën “e-Filing” dhe të planifikojnë pagesat brenda afateve, për të mos humbur këtë mundësi thelbësore lehtësimi fiskal.
