Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hita, ka marrë pjesë në takimin e radhës të Task-Forcës së Përbashkët për Migracionin, i cili u zhvillua në Kosovë me mikpritjen e Policisë së Kosovës.
Gjatë fjalës së tij, Drejtori Hita theksoi rëndësinë e mekanizmit si një instrument real bashkëpunimi:“Task-Forca, mekanizëm real operacional bashkëpunimi, koordinimi dhe shkëmbimi inteligjence.”
Ai shtoi se bashkëpunimi në kuadër të kësaj Task-Force ka dëshmuar se koordinimi në kohë reale, shkëmbimi i informacionit dhe sinkronizimi i veprimeve operacionale janë thelbësorë për të prodhuar rezultate konkrete.
“Bashkëpunimi ynë në kuadër të kësaj Task-Force ka dëshmuar se koordinimi në kohë reale, shkëmbimi i informacionit dhe sinkronizimi i veprimeve operacionale janë mekanizma thelbësorë për të prodhuar rezultate konkrete në mbrojtjen e qytetarëve tanë, forcimin e sigurisë kufitare dhe goditjen e rrjeteve kriminale të përfshira në migracionin e paligjshëm”, u shpreh Hita në konferencën ku merrnin pjesë përfaqësues të agjencive ligjzbatuese të Mbretërisë së Bashkuar, si dhe policive të Maqedonisë së Veriut dhe Malit të Zi.
Hita nënvizoi angazhimin e plotë të Policisë së Shtetit për forcimin e këtij partneriteti strategjik, duke theksuar se vetëm përmes bashkëpunimit rajonal dhe operacioneve të koordinuara mund të arrihen rezultate të qëndrueshme kundër rrjeteve kriminale ndërkufitare.
