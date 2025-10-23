Enti Rregullator i Energjisë ka vendosur një tarifë të re për energjinë elektrike në stacionet e karikimit të makinave elektrike, e cila do të aplikohet prej 1 nëntorit. Tarifa e re do të jetë 22 lekë/kWh dhe 25.3 lekë/kWh në orët e pikut 18:00-23:00.
Për përdoruesit e makinave elektrike dhe taksitë kjo nënkupton në kosto të shtuar. Xhevit Bara, një nga përfaqësuesit e Sindikatës së Taksive, shpjegon në programin “Aldo Morning Show” në Tv Klan cili është dëmi konkret që pësojnë.
Xhevit Bara: Në qoftë se dje merrje një qytetar për ta çuar nga këtu ku jemi, te ETC dhe e çoje në qendër, 300 lekë rruga, ti harxhoje 100 lekë energji elektrike dhe nxirrje 200 lekë. Ky përkthehet në taksa dhe në fitimin e familjes tënde. Më datë 1, nuk do ta marrësh më këtë 200 lekëshin se do të shkojë 200 lekë korrenti dhe nuk e merr.
Aldo: Ose rrit çmimin.
Xhevit Bara: Nuk mund ta rrisësh çmimin sepse çmimi është atribut ligjor i Këshillit Bashkiak të Tiranës.
Bara e konkretizon shpjegimin e tij për kostot e taksie me disa shifra të thjeshta.
Xhevit Bara: Në qoftë se dje një taksi me një mesatare, fitoje në 10 rrugë nga 1 mijë lekë, 10 mijë lekë. Në datën 1 ka për të fituar 8 mijë lekë sepse do t’i hajë energjia më shpejt sesa më 31.
Të premten, në orën 12:00 do të ketë një manifestim nga kompanitë e taksive.
Xhevit Bara: Ne do të ndjekim rrugët ligjore, nuk kemi si të pajtohemi kështu. Sindikata nuk është kundër normave e ligjeve. Do të bëjmë të gjitha tentativat që na lejon ligji, që dje kanë çuar shkresat zyrtare dhe do të shkojmë te protesta, do të jenë të padhunshme.
