Ashtu siç kishte paralajmëruar, Trump njoftoi dje tarifat e reja për eksportet drejt SHBA ku vendi ynë ‘penalizohet’ me 10 për qind.

Për analistin Skënder Minxhozi, Amerika po përgatitet për një betejë epokale me fuqinë tjetër të botës, Kinën. Më tej në analizën e tij Minxhozi tha se Trump mendon se i duhet Rusia për ta ndarë nga Kina, për burimet dhe ndikimin e tij në Evropë.

“Fenomeni Trump, është një produkt i një Amerike që po pregatitet për një betejë epokale për nr 1 të podiumit të botës me fuqinë tjetër që po ngrihet. Vetë fraza ‘Make America great again’ tregon që kemi një ndikim dhe një hall, sepse po vjen një fuqi tjetër që po na bën të dukemi jo të mëdhenj. Në kuadrin e garës me Kinën, Trump po zbaton diplomacionë e ping pongut.

Trump nuk ka çuar ekipe ping pongu në Japoni, por mendon se më duhet Rusia për ta ndarë nga Kina, për burimet dhe për ndikim në Europë. Kina dhe Rusia filluan të bisedonin për një bashkëpunim ekonomik gjatë Covid. Me nisjen e luftës në Ukrainë, nafta ruse shkoi në Kinë dhe në Indi aq sa BE bleu naftë ruse duke e etiketuar si indiane. Unë kontestoj mënyrën si ai do të arrij gjërat.”