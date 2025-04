Presidenti Donald Trump njoftoi të premten se do të shtyjë përsëri zbatimin e ligjit të shitjes ose ndalimit të TikTok për 75 ditë. Vonesa vjen pasi njoftimi i tarifës së Trump prishi një marrëveshje që ishte vendosur për të transferuar kontrollin e operacioneve të aplikacionit në SHBA në pronësi amerikane.

“Administrata ime ka punuar shumë për një marrëveshje për të shpëtuar TikTok dhe ne kemi bërë përparim të jashtëzakonshëm. Marrëveshja kërkon më shumë punë për të siguruar që të gjitha miratimet e nevojshme janë nënshkruar,” tha Trump në një postim në Truth Social.

Trump nënshkroi të premten një urdhër ekzekutiv që zyrtarizon vonesën e zbatimit. Njoftimi vjen vetëm një ditë përpara se ndalimi të hynte në fuqi, pasi Trump e vonoi me 75 ditë fillestare kur mori detyrën në Janar.

“Një marrëveshje u finalizua të mërkurën dhe Trump pritej ta nënshkruante zyrtarisht atë në një urdhër ekzekutiv këtë javë”, tha një burim për CNN.

Urdhri do të kishte nisur një periudhë 120-ditore për të përfunduar financimin dhe dokumentacionin për marrëveshjen, e cila do të kishte parë një sërë kapitalesh sipërmarrëse, fonde të kapitalit privat dhe gjigantë të teknologjisë të investonin në një kompani që do të kontrollonte operacionet e TikTok në SHBA. Pronari i TikTok me bazë në Kinë, ByteDance, do të kishte mbajtur 20% të aksioneve në kompaninë spinoff.

Që marrëveshja të jetë në përputhje me ligjin, ByteDance mund të zotërojë jo më shumë se 20% të platformës. Ai gjithashtu thekson se operacionet e aplikacionit në SHBA nuk mund të koordinohen me ByteDance në algoritmin e aplikacionit ose praktikat e shkëmbimit të të dhënave.

Investitorët e rinj dhe ekzistues amerikanë të TikTok, ByteDance dhe administrata Trump kishin rënë dakord të gjithë për marrëveshjen, tha burimi, por kjo ndryshoi pasi Trump njoftoi tarifën e tij shtesë prej 34% ndaj Kinës. Përfaqësuesit për ByteDance informuan Shtëpinë e Bardhë të enjten në mëngjes se Kina po tërhiqej nga marrëveshja derisa të zhvilloheshin negociatat në lidhje me tarifat.