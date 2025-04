Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) ka ulur parashikimet e tij për rritje në Shtetet e Bashkuara, Kinë dhe shumicën e vendeve, duke përmendur ndikimin e tarifave amerikane tani në nivelet më të larta 100-vjeçare dhe duke paralajmëruar se tensionet e mëtejshme tregtare do të ngadalësonin më tej rritjen.

FMN publikoi një përditësim të Perspektivës së saj Ekonomike Botërore të përpiluar në vetëm 10 ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump njoftoi tarifa universale për pothuajse të gjithë partnerët tregtarë dhe norma më të larta, aktualisht të pezulluara, në shumë vende.

FMN uli parashikimin e saj për rritjen globale me 0.5 pikë përqindje në 2.8% për vitin 2025 dhe me 0.3 pikë përqindje në 3% nga parashikimi i janarit se rritja do të arrinte në 3.3% në të dy vitet.

Sipas FMN, inflacioni pritet të bjerë më ngadalë se sa mendohej në janar, duke pasur parasysh ndikimin e tarifave, duke arritur në 4.3% në 2025 dhe 3.6% në 2026, me rishikime “të dukshme” në rritje për SHBA-në dhe ekonomitë e tjera të përparuara.

FMN e quajti raportin një “parashikim referimi” bazuar në zhvillimet deri më 4 prill, duke përmendur kompleksitetin ekstrem dhe rrjedhshmërinë e momentit aktual.

“Ne po hyjmë në një epokë të re pasi sistemi ekonomik global që ka funksionuar për 80 vitet e fundit po rivendoset”, u tha gazetarëve kryeekonomisti i FMN-së Pierre-Olivier Gourinchas.

FMN tha se përshkallëzimi i shpejtë i tensioneve tregtare dhe “nivelet jashtëzakonisht të larta” të pasigurisë për politikat e ardhshme do të kishin një ndikim të rëndësishëm në aktivitetin ekonomik global.

“Është mjaft domethënëse dhe po godet të gjitha rajonet e botës. Ne po shohim rritje më të ulët në SHBA, rritje më të ulët në eurozonë, rritje më të ulët në Kinë, rritje më të ulët në pjesë të tjera të botës”, tha Gourinchas.

“Nëse kemi një përshkallëzim të tensioneve tregtare midis SHBA-së dhe vendeve të tjera, kjo do të nxisë pasiguri shtesë, që do të krijojë paqëndrueshmëri shtesë të tregut financiar dhe që do të shtrëngojë kushtet financiare”, shtoi ai, duke shtuar se efekti i paketuar do të ulë më tej perspektivat e rritjes globale.

FMN uli parashikimin e saj për rritje të tregtisë globale me 1.5 pikë përqindje në 1.7%, gjysmën e rritjes së parë në vitin 2024, duke reflektuar fragmentimin e përshpejtuar të ekonomisë globale.

Tregtia do të vazhdojë, por do të kushtojë më shumë dhe do të jetë më pak efikase, tha ai, duke përmendur konfuzionin dhe pasigurinë se ku të investosh. “Rikthimi i parashikueshmërisë, qartësisë në sistemin tregtar në çfarëdo forme është absolutisht kritike,” tha ai.

Rritja e SHBA-së në rënie, inflacioni në rritje

FMN uli parashikimin e saj për rritjen e SHBA-së me 0.9 pikë përqindje në 1.8% në 2025, një pikë përqindjeje e plotë më pak nga 2.8% rritje në 2024 dhe me 0.4 pikë përqindje në 1.7% në 2026, duke përmendur pasigurinë e politikës dhe tensionet tregtare.

Gourinchas tha se FMN nuk po parashikonte një recesion në SHBA, por shanset për një rënie ishin rritur nga rreth 25% në 37%. Ai tha se FMN tani po parashikonte që inflacioni kryesor në SHBA të arrijë në 3% në 2025, një pikë përqindje më e lartë se sa parashikohej në janar, për shkak të tarifave.

FMN parashikoi se ekonomia e Kanadasë do të rritet me 1.4% në 2025 dhe 1.6% në 2026, në vend të rritjes prej 2% të parashikuar për të dy vitet në janar.

Ajo parashikoi se Meksika do të goditet rëndë nga tarifat, me rritjen e saj që do të zhytej në një negativ 0.3% në 2025, një rënie e mprehtë prej 1.7 pikë përqindjeje nga parashikimi i janarit, përpara se të rikuperohej në 1.4% rritje në 2026.

Rritje më e ulët në Evropë, Azi

FMN parashikoi se rritja në Eurozonë do të ngadalësohet në 0.8% në 2025 dhe 1.2% në 2026, me të dyja parashikimet rreth 0.2 pikë përqindje më pak se janari. FMN uli parashikimin e saj të rritjes për Gjermaninë me 0.3 pikë përqindje në 0.0% në 2025 dhe me 0.2 pikë përqindje në 0.9% në 2026.

Rritja në Britani do të arrijë në 1.1% në vitin 2025, 0.5 pikë përqindje nën parashikimin e janarit, duke u rritur në 1.4% në 2026, duke reflektuar ndikimin e njoftimeve të fundit të tarifave.