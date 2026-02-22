“BE-ja pret që SHBA-të të respektojnë angazhimet e saj të përcaktuara në deklaratën e përbashkët, ashtu siç BE-ja respekton angazhimet e veta”, tha Komisioni Evropian në një deklaratë mbi tarifat tregtare të SHBA-së, disa orë pas vendimit të Gjykatës Supreme të SHBA-së dhe tarifave të reja prej 15% të presidenti Donald Trump.
“Një marrëveshje është marrëveshje”, tha Komisioni, duke vënë në dukje se të dy palët patën bisedime të nivelit të lartë të shtunën midis Komisionerit të Tregtisë Maros Sefcovic, Përfaqësuesit të Tregtisë të SHBA-së Jamieson Greer dhe Sekretarit të Tregtisë të SHBA-së Howard Lutnick.
Deklarata e plotë nga Komisioni Evropian:
“Komisioni Evropian bën thirrje për qartësi të plotë mbi masat që qeveria e Shteteve të Bashkuara synon të marrë pas vendimit të fundit të Gjykatës Supreme mbi Aktin Ndërkombëtar të Fuqive Ekonomike të Emergjencës. Situata aktuale nuk është e favorshme për arritjen e tregtisë dhe investimeve transatlantike ‘të drejta, të balancuara dhe reciprokisht të dobishme’, siç është rënë dakord nga të dyja palët dhe është përcaktuar në Deklaratën e Përbashkët BE-SHBA të gushtit 2025.
Komisioni do të sigurojë gjithmonë që interesat e BE-së të mbrohen plotësisht. Kompanitë dhe eksportuesit e BE-së duhet të gëzojnë trajtim të drejtë, parashikueshmëri dhe siguri ligjore.
Një marrëveshje është një marrëveshje. Si partneri më i madh tregtar i SHBA-së, BE-ja pret që SHBA-ja të përmbushë angazhimet e saj të përcaktuara në Deklaratën e Përbashkët, ashtu siç BE-ja përmbush angazhimet e veta.
Në veçanti, produktet e BE-së duhet të vazhdojnë të gëzojnë trajtimin më konkurrues, pa rritje të tarifave mbi kufirin e qartë dhe të përgjithshëm të rënë dakord më parë.
Tarifat janë taksa që rrisin kostot si për konsumatorët ashtu edhe për bizneset, siç e konfirmojnë qartë studimet e fundit.
Kur zbatohen në një mënyrë të paparashikueshme, tarifat janë në thelb destabilizuese, duke minuar besimin dhe stabilitetin në tregjet globale dhe duke krijuar pasiguri të mëtejshme në zinxhirët ndërkombëtarë të furnizimit.
Komisioni është në kontakt të ngushtë dhe të vazhdueshëm me administratën amerikane. Të shtunën, më 21 shkurt, Komisioneri i Tregtisë i BE-së, Maroš Šefčovič, bisedoi me Përfaqësuesin e Tregtisë të SHBA-së, Jamieson Greer, dhe Sekretarin e Tregtisë, Howard Lutnick.
Ne do të vazhdojmë të punojmë drejt uljes së tarifave, siç përcaktohet në Deklaratën e Përbashkët. Prioriteti i BE-së është të ruajë një mjedis tregtar transatlantik të qëndrueshëm dhe të parashikueshëm, duke vazhduar të veprojë si një shtyllë globale për tregtinë e bazuar në rregulla.
BE-ja vazhdon të zgjerojë rrjetin e saj të marrëveshjeve tregtare gjithëpërfshirëse dhe ambicioze “zero tarifë” në nivel global, si dhe përpjekjet e saj për të forcuar sistemin tregtar të hapur dhe të bazuar në rregulla”, thuhet në deklaratë.
