Më 20 maj, Trans Adriatic Pipeline (TAP) AG filloi injektimin e sasive të para të gazit natyror në seksionin prej 4 km të gazsjellësit në Shqipëri, nga kufiri greko-shqiptar deri në stacionin matës të TAP-it në Bilisht.

Në përputhje me standardet kombëtare dhe ndërkombëtare të sigurisë, si dhe ato të operimit, kjo është faza e parë e procesit të testimit të gazsjellësit, e cila ka për qëllim të sigurojë që infrastruktura është tërësisht e sigurt dhe e gatshme për fillimin e operimit. Pas kolaudimit të këtij seksioni të parë, gjatë javëve dhe muajve të ardhshëm, injektimi i gazit do të vijojë gradualisht në seksione të tjera të gazsjellësit në Shqipëri dhe më gjerë.

Në këtë kuadër, nevojitet kontributi dhe bashkëpunimi i të gjithë individëve që kanë veprimtari në afërsi të gazsjellësit TAP. Kështu, çdokujt që planifikon të punojë në afërsi të tubacionit dhe/ose instalimeve të tij i kërkohet me dashamirësi të ndjekë udhëzimet për veprimtari të sigurta në afërsi të gazsjellësit, që janë të disponueshme në faqen zyrtare të internetit të TAP-it, ose t’i referohet materialeve të shpërndara dhe të transmetuara të komunikimit.

Gjithashtu, TAP-i ka vënë në dispozicion dy numra telefoni:

Linjën 24 orëshe të Emergjencave 0800 1659 (numër pa pagesë)

(numër pa pagesë) Linjën e Ankesave dhe Informacionit të Përgjithshëm +355 69 609 8188, në të cilën palët e interesuara mund të telefonojnë përpara fillimit të veprimtarive të tyre në afërsi të gazsjellësit, nëse kanë pyetje apo kërkesa, (lidhur me listën e veprimtarive të lejuara apo të ndaluara).

Me qëllim ruajtjen e integritetit dhe sigurisë së gazsjellësit si gjatë fazës së kolaudimit, ashtu edhe gjatë fazës së operimit, TAP-i do të përdorë metoda monitorimi 24 orë në ditë 7 ditë të javës dhe do të kryejë patrullime të rregullta.

Siguria është vlerë themelore e TAP-it. Për këtë arsye, TAP do të vijojë të zbatojë një gamë të gjerë nismash për të mbrojtur njerëzit, komunitetet dhe mjedisin.

SHËNIME​

Rreth Gazsjellësit Trans Adriatik (TAP)

TAP do të transportojë gaz natyror nga fusha gjigande e Shah Deniz II në sektorin azerbajxhanas të Detit Kaspik për në Evropë. Gazsjellësi, i gjatë afërsisht 878 km, lidhet me Gazsjellësin Trans Anatolian (TANAP) pranë kufirit turko-grek në Kipoi, përshkon Greqinë, Shqipërinë dhe Detin Adriatik, përpara se të mbërrijë në brigjet e Italisë jugore.

Sasia e parë e gazit do të mbërrijë në Evropë në vitin 2020.

Gjurma e TAP-it mund të lehtësojë furnizimin me gaz në një sërë vendesh të Evropës Juglindore. Pika e hyrjes së TAP-it në tokë në Itali ofron mundësi të mëtejshme për transportin e gazit kaspik drejt disa prej tregjeve më të mëdha evropiane.

TAP-i promovon zhvillimin ekonomik dhe hapjen e vendeve të punës përgjatë gjurmës së gazsjellësit. Gjithashtu, ai është një burim madhor i investimeve të huaja direkte.

Aksionarët e TAP-it janë: BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) dhe Axpo (5%).

Më shumë rreth TAP: www.tap-ag.com | www.twitter.com/tap_pipeline

Pyetje për Median në Anglisht: [email protected]