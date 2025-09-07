Në qershor të vitit 2023, një video filloi të përhapet në kanalet sociale ruse pro-luftës, duke treguar me sa duket një dron që shkatërronte një tank ukrainas në një shpërthim masiv. Por jo gjithçka është ashtu siç duket në luftën Rusi-Ukrainë.
Ajo video u pasua nga pamjet ukrainase që tregonin një ushtar që qeshte duke treguar me gisht rrënojat që digjeshin dhe duke thirrur: “Ata kanë goditur tankun tim prej druri”.
Tanku në fjalë duket të jetë një karrem i përdorur nga forcat ukrainase për të mashtruar rusët.
Është një nga mijëra modele në shkallë të plotë të pajisjeve ushtarake të përdorura si nga Ukraina ashtu edhe nga Rusia për të mashtruar armikun që të shpërdorojë municione, kohë dhe përpjekje të vlefshme.
Pothuajse çdo gjë që shihet në vijën e frontit – nga radarët e vegjël dhe granatahedhësit te xhipat, kamionët, tanket dhe ushtarët e vërtetë – mund të jetë e rreme.
Këto imitime mund të vijnë në pako të sheshta, të jenë të fryra, 2D ose të krijojnë një iluzion radari të një tanku duke reflektuar valët e radios në një mënyrë të veçantë.
Në rastin e disa llojeve të armëve të vendosura në Ukrainë, të paktën gjysma e tyre janë në të vërtetë imitime karremesh.
Artileri e sheshtë
Ndër karremet më të njohura të përdorura nga ushtria ukrainase janë modelet e topave M777 të prodhuar në Britani. Aleatët perëndimorë kuptohet se i kanë furnizuar Kievit më shumë se 150 nga këto armë artilerie shumë të manovrueshme dhe të sakta, të quajtura “Tre Boshtet” nga ushtarët ukrainas.
Ashtu si me shumë lloje të tjera pajisjesh të përdorura nga ushtria ukrainase, vullnetarët luajnë një rol të rëndësishëm në furnizimin e maketeve të karremeve.
Ruslan Klimenko thotë se vetëm grupi i tij vullnetar Na Chasi ka prodhuar dhe furnizuar forcat ukrainase rreth 160 modele të M777. Ajo që i bën ato veçanërisht të njohura është fakti se ato duhen tre minuta, dy persona dhe asnjë mjet për t’u montuar në vijën e frontit, thotë Klimenko.
“Pavarësisht se sa dorëzohen, të gjitha do të përdoren mirë”, i thotë ai BBC-së.
Pavlo Narozhny nga një grup tjetër vullnetarësh, i quajtur Reaktyvna Poshta, thotë se në çdo kohë të caktuar janë në prodhim 10-15 karreme M777.
Karremat e Reaktyvna Poshta janë bërë prej kompensate, vijnë në pako të sheshta dhe kushtojnë rreth 500-600 dollarë.
Rusia shpesh i shënjestron ato me dronë kamikazë Lancet që kushtojnë rreth 35,000 dollarë.
“Bëjeni llogarinë vetë”, thotë Narozhny.
Një nga karremat e tij M777, me nofkën Tolya, ka kaluar më shumë se një vit në vijën e frontit, duke mbijetuar goditjet me të paktën 14 Lancet, pretendon ai.
Trupat “vazhdojnë ta montojnë përsëri me shirit ngjitës dhe vida, dhe kthehen në vijën e frontit”, thotë Narozhny.
Shumë varet nga mënyra se si vendosen karremat. Për të tërhequr me sukses zjarrin e armikut, ndihmon të rikrijohet me besnikëri një pozicion i vërtetë i plotë me gryka në rrota dhe arka municionesh. Kur bëhet siç duhet, kjo mund të mashtrojë jo vetëm armikun, por edhe oficerët vizitorë.
“Kemi pasur një rast në një brigadë ku një komandant vizitor u mashtrua nga një karrem: Ai pyeti: ‘Kush dha urdhër për të vendosur artileri? Nga erdhën M777-at’”, thotë një oficer nga Brigada e 33-të e Mekanizuar e Ukrainës, i cili përdor shenjën e thirrjes Charisma.
Sipas tij, një taktikë tjetër është heqja e shpejtë e topave të vërtetë, siç janë mortajat, pas përdorimit dhe zëvendësimi i tyre me karrem.
“Ato janë ideale për të mashtruar armikun dhe për t’i bërë ata të shpenzojnë burime të shtrenjta për asgjë. Ato funksionojnë, ne kemi nevojë për më shumë prej tyre”, thotë ai.
Arsenali i karremeve të Rusisë është gjithashtu i pasur dhe i larmishëm. Rreth gjysma e dronëve të përfshirë në çdo sulm ajror të fundit të Rusisë janë në fakt imitime të lira, thotë ushtria ukrainase.
“Këto ditë është pesëdhjetë me pesëdhjetë. Pesëdhjetë përqind janë dronë të vërtetë Shahed dhe pesëdhjetë përqind janë dronë imitues. Detyra e tyre është të mbingarkojnë mbrojtjen tonë ajrore dhe idealisht të na bëjnë të përdorim një raketë kundër një droni që kushton shumë”, thotë zëdhënësi i forcave ajrore ukrainase, Yuri Ihnat.
“Ndonjëherë është një gjë kompensate që duket sikur është shkatërruar nga disa nxënës shkolle”, shtoi ai.
Megjithatë, ndërsa është në ajër, duket njësoj si një dron vdekjeprurës Shahed për radarët ukrainas, thotë Kolonel Ihnat.
