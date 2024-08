Është koha për ta kthyer gëzimin në vota. Tani koha është e gjitha për Kamala Harris dhe Tim Walz. Zëvendëspresidenti dhe guvernatori i Minesotës është kryesisht i panjohur për një pjesë të madhe të vendit dhe nuk ka përjetuar asgjë si vorbullën e afërt të një përplasjeje zgjedhore me Donald Trump. Por ata nuk mund të kenë shpresuar për më shumë ndihmë se gjigantët e Partisë Demokratike të 40 viteve të fundit.

Një president, Joe Biden, hodhi një perde në karrierën e tij politike 50-vjeçare. Një ish-president, Barack Obama, iu lut një kombi të polarizuar që të rinovonte atë që Abraham Lincoln e quajti “lidhjet tona të dashurisë” dhe të bashkohej pas Harris.

Hillary Clinton, e cila iu afrua kaq shumë thyerjes së monopolit mashkullor në presidencën, shikoi përmes të çarave në tavanin më të lartë e më të fortë prej xhami dhe parashikoi që Harris të bënte betimin e detyrës si presidentja e parë grua.

Dhe një tjetër ish-zonjë e parë, Michelle Obama, deklaroi, “shpresa po kthehet” ndërsa u kërkoi votuesve “të bëjnë diçka” për të penguar një rivendosje të Trump.

Harris kërkon të bëjë realitet shprehjen e saj tërheqëse

Por në dy netët e ardhshme në Çikago, Harris dhe Walz duhet të fillojnë të përgjigjen nëse akti i tyre i dyfishtë mund të evoluojë në një lëvizje serioze elektorale ndërsa fushata e tyre hyn në një fazë të re kritike.

Ajo fillon të mërkurën, kur Walz do të jetë nën presion për të bërë kapërcimin në skenën politike kombëtare. Natën tjetër, është radha e Harris, pasi ajo kërkon të përputhet me transformimin e saj të fushatës së 2024-ës me një rigjallërim të reputacionit të saj politik pas një nënpresidence të vështirë.

Harris e ka fshirë kryesisht epërsinë e Trump në sondazhe. Ajo ka ringjallur shpresat demokrate për të fituar përsëri Dhomën dhe për të mbajtur Senatin. Dhe ajo ka krijuar një rrugë optimiste për Amerikën që largohet nga vizioni distopian i një kombi nën kontrollin e sundimit të një njeriu të fortë të favorizuar nga kandidati i GOP.

Ajo ka shpikur një mantra që partia e saj, e frikësuar nga kthimi i Trump, po e përqafon me padurim: “Ne nuk do të kthehemi prapa”. Por kjo është pjesa e lehtë.

Harris dhe Walz tani duhet ta kthejnë vrullin, unitetin dhe qëllimin e ri që trondit sallën e kongreseve në Çikago në një fushatë që mund të fitojë një presidencë.

Ajo është nën presion për të provuar se pas një zëvendëspresidentje jospektakolare dhe një fushate në rritje të shpejtë, por që skadon me shpejtësi në 2020, ajo mund të mbajë një garë të ashpër dhe të ngushtë me një kundërshtar të egër të GOP. Dhe fjalimi i saj në orën kryesore të së enjtes mbrëma është shansi i saj më i mirë për të bindur vendin se ajo duket si një presidente dhe ka çelikun për të qenë komandante e përgjithshme.

Walz është i radhës

Vendi të mërkurën do të ndjekë guvernatorin e Minesotës, i cili është një veteran ushtarak, një ish-mësues, një trajner futbolli në shkollë të mesme, një gjahtar dhe një baba i klasës së mesme nga Midwestern. Një operativ demokrat, duke treguar demografinë e shumëfishtë që Walz mund të luajë, që e përshkroi atë privatisht si një “koalicion në këmbë” të martën.

Por ai do të ngjitet në skenë pas një leksioni objekti se çfarë mund të ndodhë kur debutimi i një zëvendëspresidenti bie në nivele.

Shoku kandidat i Trump, senatori i Ohajos, JD Vance, mbajti një fjalim dërrmues në Konventën Kombëtare Republikane muajin e kaluar, i cili u shndërrua në një paraqitje të vështirë dhe bëri që vlerësimet e tij të miratimit të bien, duke kontribuar në funk-un e fundit të verës së fushatës së Trump.

Kandidatët për nënpresidentë nuk vendosin për zgjedhjet, por Walz, me atmosferën e tij të zemrës, mund të veprojë si kundërpeshë ndaj një kandidature të Harris-it që mund të shqetësojë disa votues që rezistojnë ndaj ndryshimit.

Walz gjithashtu ofron një shembull për burrat e klasës së mesme se ata kanë një alternativë politike ndaj konservatorizmit MAGA. Strategët demokratë shpresojnë se ai mund të jetë veçanërisht i vlefshëm për t’u përballur me votuesit ruralë, të cilët i përgjigjen pikëpamjes së tij shtëpiake në një mënyrë që potencialisht mund të zvogëlojë disa diferenca në rrethet ku Trump është më i fortë.

“Këtu është një djalë që mund të flasë kudo dhe njerëzit mund të lidhen me të si qenie njerëzore, si trajner, si ish-mësues,” tha ish-guvernatori demokrat i Montana-s Steve Bullock – i cili ishte i njohur për lidhjen me votuesit konservatorë kulturorë edhe si partia e tij u zhvendos majtas – i tha CNN të martën. “Ai do të flasë me njerëzit ku janë. Ai do të flasë me ta për çështje që kanë rëndësi në jetën e tyre.”

Por Walz, pavarësisht se ishte një ish-anëtar i Dhomës së Përfaqësuesve, hyn në këtë test me shumë më pak kohë në skenën politike kombëtare sesa disa zgjedhje të tjera zëvendëspresidente në vitet e fundit – duke përfshirë Biden, i cili ishte një senator për një kohë të gjatë kur iu bashkua Obamës në 2008. Ish-Sekretari i Mbrojtjes, Dick Cheney, i cili u bashkua me George W. Bush në 2000, dhe Senatori Al Gore, i cili ishte i zgjedhuri i Bill Clinton në 1992.

Fushata e Trump e njeh kërcënimin. Walz-it i ka rënë shumë keq për kohën e daljes në pension të tij nga Garda Kombëtare e Ushtrisë pak para se njësia e tij të shkonte në Irak. (Guvernatori i Minesotës tha se nuk kishte njoftim paraprak për vendosjen.) Vance e ka sulmuar atë për shkak të nënkuptimit të tij të gabuar se ai mbante një armë në një zonë lufte, gjë që nxori një sqarim nga fushata e Harris. Dhe të hënën, republikani i Ohajos – me rrezikun e largimit të mëtejshëm të votuesve femra – akuzoi Walz-in se ishte i pandershëm në lidhje me përdorimin e tij dhe gruas së tij Gwen të trajtimeve të fertilitetit. Ekipi i Trump po thekson gjithashtu qëndrimin liberal të Walz-it si guvernator, i cili kërcënon të komplikojë përpjekjen e fushatës së Harris për të nxjerrë në pah temperamentin e tij të shëndetshëm si një shenjë moderimi.

Si i hapi partia rrugën biletës së re

Pleqtë e Partisë Demokratike janë bashkuar në të njëjtën strategji tematike. Ndërsa Walz dhe Harris shesin optimizëm dhe shpresë pas një dekade të zymtë që shfaq një pandemi globale dhe ideologjinë e “kërkimit amerikan” të Trump, ata janë ankoruar në një hark përparimi, të cilin liderët e partive e shohin si arsyetimin unifikues të karrierës së tyre.

Ish-kryetarja e Dhomës së Përfaqësuesve, Nancy Pelosi, dëshmoi sërish se është lojtarja më e zgjuar e partisë, duke ndihmuar në largimin e Biden-it dhe duke hapur rrugën për ngritjen e një brezi të ri.

Biden, fillimisht me ngurrim, por në fund me hir, e vlerësoi Harris-in për bashkë-pilotimin e arritjeve të tij më të rëndësishme, i dorëzoi asaj trashëgiminë e tij në natën e hapjes së konventës dhe hipi në Air Force One për një udhëtim me një drejtim në statusin e ‘rosës së çalë’.

Klinton, pa asnjë gjurmë zilie, shikoi përpara për ditën kur Harris mund të kapërcejë pengesën përfundimtare për gratë në politikë.

Të martën, gjatë primetime të Bregut Lindor, senatori Bernie Sanders hodhi lëvizjen progresive pas populizmit ekonomik në zhvillim të udhëheqësit të ri të partisë.

Urgjenca e egër e mesazhit të Obamas ishte më e habitshme. Çifti duroi dhimbjen e dorëzimit të Shtëpisë së Bardhë tek Trump në janar 2017. Fjalimet e tyre të martën mbrëma treguan frikën e përsëritjes së makthit.

Ish-zonja e parë – e cila tetë vjet më parë u tha demokratëve se duhet gjithmonë “të shkojnë lart” në përballjen me Trump – dha denoncimin më të ashpër të ish-presidentit në këtë konventë deri më tani, duke dënuar retorikën e tij të nxitur nga raca.

“Pamja e tij e kufizuar dhe e ngushtë për botën e bëri atë të ndihej i kërcënuar nga ekzistenca e dy njerëzve punëtorë, me arsim të lartë dhe të suksesshëm, të cilët gjithashtu ishin të zinj,” tha ajo, duke iu referuar vetes dhe bashkëshortit të saj. “Kush do t’i thotë atij se puna që ai po kërkon aktualisht mund të jetë vetëm një nga ato ‘punët e zeza’?”, tha ajo.

Presidenti i 44-të argumentoi, me autoritetin e dikujt që e ka kryer punën, se Harris është thellësisht i kualifikuar për të qenë president dhe e cilësoi Walz-in si krejtësisht autentik.

“Unë e dua këtë djalë. Tim është lloji i njeriut që duhet të jetë në politikë. Lindur në një qytet të vogël, i shërbeu vendit të tij, mësoi fëmijët, stërviti futboll, u kujdes për fqinjët e tij – ai e di se kush është dhe ai e di se çfarë është e rëndësishme”, tha Obama.

Por, ndërkohë që ngjall shpresë, ky mal i Rushmore i heronjve dhe heroinave të fundit demokratë nuk mund të lëkundë frikën se përpjekjet e tyre mund të dështojnë.

“Për 78 ditët e ardhshme, ne duhet të punojmë më shumë se kurrë. Ne duhet të mposhtim rreziqet që Trump dhe aleatët e tij paraqesin për sundimin e ligjit dhe mënyrën tonë të jetesës. Mos u hutoni apo mos u bëni të vetëkënaqur”, tha Hillary Clinton.

Barack Obama shtoi: “Me gjithë energjinë e pabesueshme që kemi qenë në gjendje të gjenerojmë gjatë javëve të fundit, për të gjitha mitingjet dhe memet – kjo do të jetë ende një garë e ngushtë në një vend të ndarë ngushtë”.

Por aksionet dukeshin më të rëndomta për Michelle Obamën, e cila paralajmëroi: “Kjo varet nga ne – të gjithë ne – të jemi zgjidhja që kërkojmë. … Varet nga ne që të jemi kundërhelmi për gjithë errësirën dhe ndarjen.”

“Bëni diçka,” bërtiti ajo, ndërsa turma mori këngën. Ndërsa fillon biznesi më kritik i kongresit, këshilla e saj tani vlen edhe për Harris dhe Walz. CNN

