Kryeministri i Britanisë së Madhe, Andy Burnham, ka deklaruar se rezultatet e zgjedhjeve të mesmandatit në SHBA tregojnë rëndësinë e përfundimit të luftës në Iran, e cila ka rritur ndjeshëm çmimet e karburantit në nivel global.
“Bota ka tani një mundësi për t’u bashkuar rreth çështjes që po na prek të gjithëve, dhe ajo është kostoja e jetesës,” u shpreh ai.
Burnham theksoi se do të punojë për çtensionimin e situatës në Lindjen e Mesme dhe u bëri thirrje udhëheqësve të tjerë botërorë të bëjnë të njëjtën gjë.
“Nuk mund t’i ul presionet e kostos së jetesës për njerëzit derisa të zgjidhet konflikti në Lindjen e Mesme dhe konflikti në Ukrainë i nisur nga Rusia. Këto janë gjërat tek të cilat duhet të trajtojmë vëmendjen tonë tani, dhe shpresoj se bota do të gjejë momentin për ta bërë këtë”, tha më tej ai.
Leave a Reply