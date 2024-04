Nga Artur Ajazi

Megjithëse po mbushen mbi 25 ditë që Rithemelimi ka ngritur komisionet hetimore parlamentare (pas dakortësisë me grupimin socialist) deri sot nuk ka patur dhe as ka gjasa të ketë, ndonjë zhvillim të ri. Asgjë konkrete, veç debateve bajate, përplasjeve fallco dhe diskutimeve shterpë “në parim” të atyre që paguhen çdo muaj nga taksat tona, dhe tallen me prezencën e tyre në ato komisione.

Nuk mbahet mënd qoftë edhe një herë të vetme, që komisionet parlamentare të ngritura nga opozita e sotme dhe pozita e djeshme, të kenë nxjerrë “gjë në dritë”.

Asgjë më shumë se kanë akuzuar, denoncuar, asgjë më shumë se ato që ka deklaruar Berisha, Noka, Vokshi apo dhe ndonjë tjetër. Insistuan, dogjën karrige dhe hodhën flakadanë në Parlament, për të arritur tek komisionet parlamentare. Dhe sot, mbushin orët dhe javët me diskutime boshe. Kanë bërë një listë të gjatë kryetarët e këtyre komisioneve, për ata që do të dëshmojnë, dhe deri sot asgjë. Tallja që qytetarët dëgjojnë në ekrane, ngjet me estradën e madhe, ku njerëzit të paktën gajaseshin së qeshuri.

Qytetarët sot kanë halle dhe probleme të shumta, dhe nuk kanë kohë të dëgjojnë ata që “vrasin kohën” me fjalime koti, debate boshe, dhe shtyjnë ditët me komisione absurde. Në komisionin hetimor për Shëndetsinë, kryetarja Vokshi ka mbi 3 javë që nis dhe bitis punimet e atij komisioni, me debate, marrja dhe prerje fjale, hapje dhe mbyllje mikrofoni, duke mos sjellë as fakte të reja mbi problematikën, dhe as 5 per qind të emrave që do të dëshmojnë mbi “skandalin e korrupsionit tek shëndetsia”.

Debate boshe, janë konstatuar edhe tek komisioni hetimor për sistemin TIMS, të kryesuar nga Ervin Salianji. Qytetarët u ngopën me betejat donkishoteske të një opozite që shtyn ditët, muajt dhe vitet duke u marrë me akuza dhe denoncime tipike “babalesh”.

Shqipëria, Parlamenti, ekoniomia, politika dhe qytetarët, kanë nevojë për zhvillim, ndryshim, integrim, dhe konceptim ndryshe të situatave ku jetojmë, dhe jo për zvarritje pas atyre që i kanë xhepat plot,dhe kohën e “vrasin” me tollovatje dhe tallje mbi shpifje, thashetheme, dhe baltosje të çdokujt që kanë shpallur armik politik.