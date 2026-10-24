Presidenti amerikan Donald Trump sugjeroi se vendosja e tarifave doganore prej 200% mbi importet nga Ukraina dhe Rusia mund të detyronte teorikisht të dyja vendet të arrijnë një marrëveshje paqeje, por shprehu skepticizëm se kjo masë do të funksiononte për shkak të volumit të ulët të tregtisë dypalëshe.
Duke folur gjatë një mitingu zgjedhor në Florida, Trump pretendoi se administrata e tij kishte ndalur më parë konflikte ndërkombëtare duke kërcënuar me tarifa ndëshkuese tregtare, para se të vinte në dyshim nëse leverage-i tregtar mund të ndryshonte trajektoren e luftës mes Moskës dhe Kievit.
“Ne i dhamë fund pesë luftërave falë tarifave. Unë thashë: ‘Nëse vazhdoni të luftoni, do t’ju vendosim tarifë 200%,’ dhe ata ndaluan. Duhet ta bëjmë menjëherë me Ukrainën dhe Rusinë. Nuk e kisha menduar kurrë. Por ne nuk blejmë mjaftueshëm prej tyre, prandaj nuk funksionon”, u shpreh Trump.
Deklaratat e Trumpit vijnë në mes të debatit të vazhdueshëm mbi mjetet ekonomike të Uashingtonit për të ndikuar Moskën dhe Kievën.
Presidenti Volodymyr Zelensky tha së fundmi se presidenti amerikan ka mjaftueshëm leverazh ligjor për ta sjellë presidentin rus Vladimir Putin në tavolinën e negociatave, duke iu referuar masave sanksionuese të Kongresit që presin zbatim nga Shtëpia e Bardhë.
“Trump mund ta sjellë shumë lehtë Putinin në negociata, sepse ai ka mjetet për ta bërë këtë. Mënyra se si flet për mua – presidenti Trump duhet të flasë njësoj edhe për Putinin,” tha Zelensky në një intervistë në podcast-in The Diary of a CEO.
Zelensky theksoi se sanksionet dypartiake të miratuara nga Kongresi amerikan janë ende në dispozicion të Shtëpisë së Bardhë, duke shprehur frustrim për hezitimin e administratës për të zbatuar penalitetet e detyrueshme ligjore.
“Sanksionet janë mbi tavolinën e tij. Ai nuk i votoi – Kongresi votoi për sankcione të forta. Ai ka pushtetin për të vepruar,” tha Zelensky.
Kreu i shtetit ukrainas kundërshtoi gjithashtu argumentet se çmimet e karburantit në SHBA varen nga eksportet energjetike ruse.
Ndërsa Trump ka lidhur inflacionin e çmimeve të karburantit me sulmet me dronë ukrainase kundër rafinerive ruse dhe ka justifikuar një marrëveshje tregtare dypalëshe për të lehtësuar shitjet e naftës dizel ruse, Zelensky mbajti qëndrimin se çmimet e brendshme amerikane nuk varen nga volumi i eksporteve ruse.
“Mund t’ju them me 100% siguri se çmimet e dizelit nuk varen nga volumi që shet Rusia,” tha Zelensky, duke vënë në dukje se kompanitë private amerikane eksportojnë aktivisht burime energjetike vendase pa ndalesa federale.
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