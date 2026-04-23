Taksa e re e karbonit e implementuar nga Bashkimi Europian është një mundësi shumë e mirë që Shqipëria të shfrytëzojë energjinë e rinovueshme.
Njoftimi vjen nga ministri Enea Karakaçi, i cili ka qenë i pranishëm në Ministerialin e Energjisë në Malin e Zi për masat që shtetet e rajonit po ndërmarrin që të përafrohen në BE.
Taksa e re e karbonit nënkupton taksim shtesë për çdo prodhim energjie elektrike të parinovueshme, çka përbën problem për shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor.
“Shqipëria duke qenë kampion i energjisë së rinovueshme në rajon, të shfrytëzojë këtë potencial dhe të rrisë investimet në energjinë e rinovueshme. Kjo politikë e Bashkimit Europian gjen Shqipërinë shumë të përgatitur dhe madje në një proces më konkurrues me të gjitha vendet e tjera”, thotë Karakaçi.
Gjithashtu, në këtë ministerial janë theksuar masat mbështetëse që janë ndërmarrë nga qeveria për energjinë e rinovueshme, investimet dhe skemat mbështetëse të ankandeve.
