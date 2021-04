Edi Rama e cilësoi një katastrofë mendore për një biznesmen të vogël që të votojë për PD-në që premton taksën e sheshtë 9 për qind.

“Biznesi i vogël e ka taksën zero, dhe zero do mbetet deri në vitin 2029. Kemi marrë në konsideratë faktin që nëse i japim biznesit të vogël gjithë lirinë që të vrapojë, do kemi një biznes të vogël që rritet dhe të jetë motor i punësimit. Jo vetëm taksa dhe TVSH-ja do të mbeten zero, por procesi me fiskalizimin po ecën shumë shpejt. Nuk do kemi më asnjë kontakti fizik me shtetin. Nuk do keni më asnjë inspeketor që u vjen të dera. Në radhët e inspektorëve ka njerëz abuzues dhe zgjidhja është të modernizojmë sistemin. Secili të bëjë punën e vet dhe të mos ngatërrohen nëpërkëmbë lloj lloj njerëzish. Aktiviteti juaj nuk do ndiqet nga insepktorët por nga një qendër elektronike, një tru elektronik, që do japë sinjale vetëm në raste të anomalive. Mund të bëhet direkt kalimi në sistemin Online me tabletat tuaja dhe nuk do të ketë kosto. Me fiskalizimin kostoja do të ulet”, u shpreh kreu i qeverisë.

“Është katastrofë mendore që cilido që merret me biznes të vogël të shkojë të votojë ata që do sjellin taksën e sheshtë, 9 për qind bam bam. Të paguash që flejë Luli në Kryeministri. Dhe çdo muaj të nxjerrësh nga xhepi 9 për qind të fitimit tënd. Kjo është e pakonceptueshme sado inat ta kesh Gramoz Ruçin, sado inat ta kesh Edi Ramën. Logjika e biznesit është ku e kam interesin. Una dua të çoj drutë në mal, kam interes te ngjyra e gomarit, apo te interesi që të çojë drutë në mal”, tha Rama.