Takimi Trump-Putin, asnjë marrëveshje për Kievin. Trump: “Progres i madh, do të flas me NATO-n dhe Zelensky-n.” Putin: “Evropa nuk duhet të pengojë paqen.”

Asnjë marrëveshje për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë. Donald Trump e pranoi këtë pas takimit të tij me Vladimir Putinin në Bazën e Përbashkët Elmendorf-Richardson në Anchorage . Edhe pse udhëheqësi rus la të kuptohej se ata kishin arritur “një mirëkuptim”, asnjëri prej tyre nuk dha detaje specifike mbi përmbajtjen e diskutimeve të tyre.
“Nuk ka marrëveshje derisa të ketë një marrëveshje”, tha presidenti amerikan, duke vënë në dukje se, megjithëse takimi ishte “shumë produktiv” dhe të dy udhëheqësit ranë dakord për “shumë” pika, ende ka “disa çështje të mëdha” mbi të cilat mbeten dallime midis dy palëve.
Putin foli për bisedime “konstruktive” të bazuara në “respekt të ndërsjellë”, por nuk bëri lëshime. Për të zgjidhur konfliktin në Ukrainë, tha ai, është e nevojshme të adresohen “shkaqet rrënjësore” të tij dhe të rivendoset një “ekuilibër i drejtë sigurie në Evropë dhe në botë”. Së fundmi, shtoi ai, shpresonte që Kievi dhe Evropa “nuk do të pengonin” përpjekjet për paqe.
Gazetarëve nuk iu dha mundësia të bënin pyetje. Të dy udhëheqësit u kufizuan vetëm në dhënien e deklaratave, pas të cilave Putin e ftoi Trumpin në Rusi për një samit të mundshëm të radhës. “Herën tjetër në Moskë”, tha ai në anglisht. “Është interesante, mund të ndodhë”, u përgjigj presidenti i SHBA-së.
Samiti, i cili zgjati afërsisht dy orë e 45 minuta, filloi me një shtrëngim duarsh mbi një qilim të kuq, një buzëqeshje dhe një udhëtim me limuzinën presidenciale, “Bisha “, drejt ndërtesës së samitit. Ishte një pritje jashtëzakonisht e ngrohtë për një kundërshtar të SHBA-së, përgjegjës për nisjen e luftës më të madhe në Evropë që nga viti 1945.
Ndërsa përshëndetën njëri-tjetrin në pistën e bazës ushtarake amerikane, Putin buzëqeshi dhe tregoi me gisht nga qielli , ku fluturonin mbi kokë avionë B-2 dhe F-22, avionë ushtarakë të projektuar për t’iu kundërvënë Rusisë gjatë Luftës së Ftohtë. “President Putin, a do të ndaloni së vrari civilë?” pyetën gazetarët gjatë fotos rituale të mbërritjes. Udhëheqësi rus vuri dorën në vesh, sikur të tregonte se nuk mund t’i dëgjonte. As Putin dhe as Trump nuk iu përgjigjën pyetjeve të mëtejshme nga gazetarët, ndërsa fotografët bënë më shumë foto në dhomën e përgatitur për samitin.
