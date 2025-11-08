Përjashtimi i Budapestit nga sanksionet e SHBA-së mbi furnizimet ruse me naftë dhe gaz nuk është i kufizuar në kohë, tha Ministri hungarez i Punëve të Jashtme dhe Marrëdhënieve Ekonomike me Jashtë, Peter Szijjarto, duke mohuar raportet e mediave perëndimore se përjashtimi është bërë për një vit.
“Hungaria ka marrë përjashtim të pacaktuar nga sanksionet”, tha ai, duke shtuar se kryeministri Viktor Orban dhe presidenti amerikan Donald Trump ranë dakord për këtë në një takim në Shtëpinë e Bardhë më 7 nëntor.
“Ata që pretendojnë të kundërtën nuk ishin të pranishëm në negociata. Është shumë më e lehtë të pyesësh ata që ishin atje”, u tha Szijjarto gazetarëve hungarezë në bordin e një aeroplani që udhëtonte nga Uashingtoni për në Budapest, siç transmetohej nga kanali televiziv M1 .
Të premten në mbrëmje, Orban tha pas bisedimeve me Trump se Shtetet e Bashkuara do t’i jepnin Hungarisë një përjashtim të pacaktuar nga sanksionet, të cilat mund të kishin penguar furnizimin me naftë përmes tubacionit Druzhba dhe gaz përmes tubacionit Turkish Stream. Kryeministri e bindi udhëheqësin amerikan për nevojën e këtij vendimi, pasi Hungaria ende nuk mund të bëjë pa burimet energjetike ruse.
Szijjarto, i cili shoqëroi Orbanin gjatë vizitës së tij në Uashington, tha atëherë se në vitin 2024, tubacioni Turkish Stream furnizoi 8.5 miliardë metra kub gaz, ndërsa 5 milionë ton naftë mbërritën në Hungari përmes tubacionit Druzhba. Sipas tij, “pritet afërsisht i njëjti vëllim furnizimesh këtë vit”.