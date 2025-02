Ursula von der Leyen dhe JD Vance theksuan të premten gjatë takimit në Mynih të Gjermanisë ku po mbahet konferenca e Sigurisë, sfidat e përbashkëta të tregtisë dhe sigurisë.

Në fjalimin e saj, Von der Leyen, u shpreh se Evropa është e gatshme të përparojë për të mbrojtur vlerat e saj në mes të një peizazhi gjeopolitik me zhvillim të shpejtë dhe një qasjeje më transaksionale ndaj çështjeve globale.

Evropa, tha ajo, duhet të ketë “sy të qartë” për “një Rusi mashtruese” që kërkon të rivizatojë kufijtë dhe një “konflikt bipolar të mundshëm midis Kinës dhe SHBA-së”, dhe tashmë po i përshtatet këtij realiteti të ri duke reformuar veten për të rritur mbrojtjen dhe konkurrencën e saj.

“Ne e dimë se një Evropë më e fortë është më e mirë për të gjithë ne. Një Evropë më e fortë punon me Shtetet e Bashkuara për të penguar kërcënimet që kemi të përbashkëta si partnerë. Dhe kjo është arsyeja pse ne besojmë se luftërat tregtare dhe tarifat ndëshkuese nuk kanë kuptim, “tha ajo.

Uashingtoni njoftoi këtë javë se do të vendosë tarifa 25% për të gjitha importet e aluminit dhe çelikut, duke përfshirë edhe nga Evropa, dhe do të vendosë tarifa reciproke për partnerët amerikanë në bazë të ekzaminimit “vend pas shteti”.

“Ne do të përdorim mjetet tona për të mbrojtur sigurinë dhe interesat tona ekonomike,” tha Von der Leyen, përpara se të shtonte se “natyrisht, ne jemi gati të gjejmë marrëveshje që funksionojnë për të gjithë – për të punuar së bashku për ta bërë njëri-tjetrin më të begatë dhe më të sigurt”.

Ajo u përpoq të jepte një ton të ngjashëm pajtues ndaj Ukrainës pas njoftimit të Presidentit të SHBA Donald Trump se ai kishte pasur një telefonatë të gjatë me homologun e tij rus dhe se “ekipet e tyre përkatëse” do të fillonin bisedimet e paqes “menjëherë” pasi këmbanat e alarmit u binin në kryeqytetet evropiane nga frika se si Ukraina dhe Evropa do të përjashtoheshin nga negociatat.

Von der Leyen, megjithatë, tha se “është gjithmonë udhëzuese të shikojmë përtej fjalëve”, se “ne duhet të shmangim zemërimin” dhe se “ka disa vërejtje për të cilat mund të biem dakord”.

“Sepse po, si BE ashtu edhe SHBA duan t’i jepet fund gjakderdhjes. Ne duam një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme, një paqe që çon në një Ukrainë sovrane dhe të begatë. Dhe Ukrainës duhet t’i jepen garanci solide sigurie, “tha ajo.

Evropa do të bëjë pjesën e saj dhe do të sjellë më shumë në tryezë, veçanërisht përmes “një rritjeje” të shpenzimeve të mbrojtjes, tha shefi i Komisionit, siç është kërkuar vazhdimisht nga SHBA vitet e fundit. Ajo njoftoi se do të propozonte aktivizimin e klauzolës së arratisjes në rregullat fiskale të bllokut për të lejuar shtetet anëtare të rrisin “në mënyrë thelbësore” shpenzimet e tyre të mbrojtjes.

“Ka shumë që Evropa mund të bëjë” për të përmbushur këtë moment, përfundoi ajo, duke theksuar se “vlerat e Evropës nuk ndryshojnë – ato janë universale”.