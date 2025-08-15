“Mendon se Putin do të vijë në konkursin e Miss Universe në nëntor? Dhe nëse po, a do të bëhet shoku im i ngushtë?”, shkruante dikur Trump në Twitter. Ishte viti 2013 dhe ai po planifikonte që konkursi të transmetohej në NBC, kanal ku ishte bashkëpronar.
Rusia ka qenë gjithnjë një fiksim i Trump, shkruan Il Corriere della Sera. Prej 1986, gjatë një darke ku ishte ulur ngjitur ambasadorit sovjetik për Kombet e Bashkuara, Yuri Dubinin, ai i rrëfeu për ëndrrën që të ndërtonte Trump Toëer në Moskë si një sipërmarrje e përbashkët me Kremlinin.
Vizita e tij e parë në kryeqytetin sovjetik ndodhi një vit më pas. Aty, nis misteri. Sipas një ish-agjenti kazak që punonte për KGB, Alnue Mussaiev, shërbimet sekrete të Lubyanka rekrutuan Donald Trump me emrin Krasnov, falë një Kompromat-i të rëndësishëm ku përfshiheshin materiale seksuale. A ishte ai një nga kontaktet apo një informator? Askush s’i ka provuar akuzat. Dy gjëra janë të sigurta: e para është që duke filluar nga vitet 2000, siç pranoi edhe djali i tij, Donald Jr., fondet ruse hynë në marrëveshjet dhe pronat e biznesmenit.
E dyta është që Trump e ka admiruar gjithnjë Vladimir Putin, të cilin e vlerësoi me notën “10” për udhëheqjen në vitin 2015, një vit pas aneksimit të Krimesë.
Që në 2017, kur hyri për herë të parë në Shtëpinë e Bardhë, Trump s’ia ka arritur të shkundet nga dyshimi i një marrëdhënieje të trazuar me Putin. Natyra dramatike e takimeve të tyre ka përforcuar dyshimin. Ata u takuan për herë të parë në samitin G20 në Ghamburg: menjëherë pas një takimi pa bashkëpunëtorë, presidenti amerikan i tha përkthyesit t’i dorëzonte shënimet duke i dhënë urdhër të mos ia thoshte askujt ato që kishte dëgjuar. Atë mbrëmje, në darkën zyrtare, në një moment Trump u largua nga vendi i caktuar për të, mori një karrige dhe u ul pranë Putin duke biseduar me të pa praninë e asnjërit anëtar të stafit.
Samiti më i famshëm mbetet ai ruso-amerikan në Helsinki në vitin 2018 ku ata folën gjatë pa dëshmitarë dhe në fund, Trump foli kundër FBI në një konferencë për shtyp duke thënë se e besonte Putin, i cili gjatë bisedimeve kishte mohuar ndërhyrjen ruse në zgjedhjet presidenciale amerikane të 2016.
Në katër vitet midis mandatit të tij të parë dhe të dytë, sipas gazetarit Bob Woodward, Trump dhe Putin kanë zhvilluar të paktën shtatë biseda private. Në shkurt 2022, duke folur në radio për pushtimin e Ukrainës nga Rusia, Trump përgëzoi forcën e veprimit duke e quajtur Putin “një gjeni që e do atdheun e tij.”
Me rikthimin në Shtëpinë e Bardhë, presidenti republikan ka përforcuar marrëdhënien me Putin por nuk e ka çuar askënd. “Rusia po tallet me ty”, i tha Kate Sullivan nga Bloomberg duke e tërbuar. Edhe kur kërcënon me sanksione, Trump nuk i beson kërcënimet e veta, kurse Putin, si në një lojë me guaska, valëvit shkëmbime false territoresh dhe premtime konkrete për bashkëpunim në Arktik.
Edhe këtë herë, ata do të takohen fillimisht pa dëshmitarë, vetëm me përkthyes. Si një samit mes bosëve të Cosa Nostra. Ne vazhdojmë të injorojmë dy gjëra: A ka investuar Donald Trump në Rusi? Apo ka investuar Rusia te Donald Trump?
Leave a Reply