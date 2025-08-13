Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka lëshuar një paralajmërim të ashpër ndaj Kremlinit, duke i dhënë ultimatum Vladimir Putinit që të ndalojë luftën në Ukrainë deri të premten, përndryshe do të përballet me “pasoja të rënda”
Në një deklaratë të fortë për mediat, Trump tha: “Nuk mendoj se mund ta bind Putinin të mos bombardojë civilët, sepse e kam bërë këtë në bisedat e kaluara dhe ai ka vazhduar të lëshojë raketa.”
Pavarësisht skepticizmit për ndikimin e drejtpërdrejtë mbi vendimet e liderit rus, Trump theksoi se qëllimi i tij mbetet i qartë: “Dua që lufta të mbarojë.”
Kjo deklaratë vjen në një moment kritik, ndërsa lufta në Ukrainë ka hyrë në vitin e tretë, me intensitetin e sulmeve ajrore ruse që nuk ka shënuar ulje. Presidenti amerikan nuk ka specifikuar se cilat do të jenë pasojat, por përdorimi i frazës “pasoja të rënda” është interpretuar si kërcënim për masa të reja ekonomike, ushtarake ose diplomatike.
Deri tani, administrata Trump ka ndjekur një linjë të alternuar mes presionit dhe diplomacisë në raport me Rusinë, por ultimatumi i sotëm përbën një nga mesazhet më të drejtpërdrejta dhe kërcënuese ndaj Moskës.
Ekspertët ndërkombëtarë shprehen skeptikë se një afat i vendosur publikisht do të ndikojë vendimmarrjen e Kremlinit. Megjithatë, mesazhi i Trump sinjalizon se Uashingtoni është i gatshëm të rrisë ndjeshëm presionin ndaj Rusisë nëse nuk ka përparim në drejtim të një armëpushimi apo marrëveshjeje paqeje.
Situata në Ukrainë mbetet dramatike, me viktima të shumta në radhët e civilëve dhe me mijëra të zhvendosur çdo muaj.
Leave a Reply