Është jashtëzakonisht e pazakontë të shohësh udhëheqësit e dy superfuqive duke udhëtuar në të njëjtën limuzinë.
Kur Trump dhe Putin zbritën nga skena, presidenti amerikan hipi në “Bishën” nga dera e djathtë, ndërsa presidenti rus hipi nga dera e majtë.
Vladimir Putin hipi në makinën presidenciale të Trump pavarësisht se limuzina e tij Aurus e prodhuar në Rusi e priste në pistën e Anchorage.
Sipas gazetarëve nga ekipi i Radio Mayak të Kremlinit, makina dukej gati për të marrë udhëheqësin rus.
“Bisha” është supermakina e presidentit amerikan, e quajtur “Cadillac One”, sipas Air Force One dhe Marine One, përkatësisht shenjat e thirrjes radiofonike të aeroplanit dhe helikopterit presidencial.
Sot, Vladimir Putin hipi në të për t’u larguar nga aeroporti në bazën amerikane në Anchorage.
Dalja e parë daton më 24 shtator 2018, gjatë një vizite në Kombet e Bashkuara në New York. Prodhohet nga Cadillac dhe stili i karrocerisë së tij të kujton Escalade, veçanërisht pjesa e përparme, por ka një shasi të nxjerrë nga ajo e kamionçinave “të rëndë” nga Chevrolet, një tjetër markë e GM, me specifikime rreptësisht sekrete.
Megjithatë, është e sigurt se mund t’i rezistojë bombave tokësore. Specifikimet janë sekrete.
Motori mbetet një mister, me ekspertë që sugjerojnë se mund të jetë Vortec 8.1 litra benzinë V8 ose Duramax 6.6 litra turbodiesel V8. Beast përdor goma të përforcuara me Kevlar, të nxjerra nga ato të përdorura në kamionët e mesëm-të rëndë, për të mbështetur një peshë të vlerësuar midis 7 dhe 9 tonëve.
Për këtë arsye, shpejtësia e tij maksimale e vlerësuar nuk duhet të kalojë 100 kilometra në orë, por nuk ndalet ama as me një gomë të djegur.
Rezervuari është i mbuluar me shkumë speciale për shuarjen e zjarrit. Ai përmban xham antiplumb (polikarbonat, 15 centimetra të trasha), dyer të ngjashme me ato të një Boeing 757 dhe doreza të elektrizuara.
Rezervuarët e oksigjenit janë në bord për të lejuar frymëmarrjen normale dhe për të mbrojtur pasagjerët nga një sulm kimik.
Kabina është plotësisht e izoluar nga bota e jashtme dhe është bërë nga materiale speciale (çelik, alumin, titan dhe qeramikë): supozohet se i reziston një topi 8 inç.
Në bord, ka edhe një frigorifer me furnizime gjaku të pajtueshme me ato të presidentit dhe furnizime mjekësore të dizajnuara për të ndihmuar presidentin në çdo eventualitet.
Sistemet e komunikimit të koduara janë të lidhura me të gjitha qendrat e pushtetit amerikan, me dy linja gjithmonë të hapura: zëvendëspresidentin dhe Pentagonin.
Për ta drejtuar atë, duhet të kalohen teste të veçanta.
Natyrisht, shoferi është një agjent i Shërbimit Sekret të Shteteve të Bashkuara i gatshëm të reagojë ndaj çdo eventualiteti (ai është i armatosur me një mitraloz) dhe, mbi të gjitha, duhet të kalojë një seri testesh të mundimshme. Midis këtyre, më sfiduesja thuhet se është të ecësh mbrapsht me shpejtësi të plotë: jo e lehtë, duke pasur parasysh se Cadillac One peshon pothuajse sa tre Hummer-a së bashku, dhe të ecësh mbrapsht me shpejtësi maksimale në një pistë garash është gjithashtu shumë e vështirë.
