Giorgia Meloni priti sot në Romë Sekretarin amerikan të Shtetit, Marco Rubio, në një takim të zhvilluar në Palazzo Chigi.
Në fokus të diskutimeve ishin kriza në Lindjen e Mesme, liria e lundrimit në Ngushtica e Hormuzit, si dhe proceset e paqes në Liban dhe Ukrainë.
Pas takimit, Meloni deklaroi në rrjetet sociale se biseda ishte “e gjerë dhe konstruktive”, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit mes aleatëve perëndimorë.
“Një dialog i hapur mes aleatëve që mbrojnë interesat e tyre kombëtare, por që të dy e dinë sa i vlefshëm është uniteti i Perëndimit”, u shpreh Meloni.
