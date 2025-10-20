Bullgaria do të hap një korridor, që lejon avionin presidencial që transporton Vladimir Putinin të fluturojë nëpër hapësirën e saj ajrore, në mënyrë që shefi i Kremlinit të arrijë në Budapest për takimin e planifikuar midis tij dhe Donald Trump.
Kjo u njoftua nga ministri i Jashtëm i Sofjes, Georg Georgiev. “Nëse mbajtja e një takimi është një kusht për arritjen e paqes, është logjike që kjo të ndodhë përmes të gjitha kanaleve të mundshme”, shpjegoi ai në margjinat e një takimi të ministrave të jashtëm të BE-së në Luksemburg.
“Si propozohet të mbahet takimi nëse njëri nga pjesëmarrësit nuk mund të arrijë në të?”, shtoi Georgiev.
Një zyrtar bullgar po ashtu konfirmoi se Moska ende nuk ka paraqitur kërkesë zyrtare për të lejuar avionin e Putinit të kalojë mbi shtetin ballkanik.
Bullgaria nuk kufizohet drejtpërdrejt me Hungarinë. Megjithatë, të dyja vendet kufizohen me Serbinë, e cila ka lidhje të forta historike me Moskën. Kalimi nëpër Bullgari do të shkurtonte ndjeshëm kohën e fluturimit të Putinit drejt Budapestit.
Rruga tjetër e vetme që nuk përfshin kalimin nëpër hapësirën ajrore të BE-së ose të Ukrainës do të ishte fluturimi mbi Mesdhe, pastaj kalimi mbi Malin e Zi ose Shqipërinë, për të arritur në Budapest përmes Serbisë.
Samiti, i cili u njoftua nga Trump pas një telefonate me Putinin javën e kaluar dhe për të cilin ende nuk është caktuar një datë, ka ngjallur reagime të ndryshme mes liderëve të BE-së.
Përfaqësuesja e lartë e BE-së për politikën e jashtme, Kaja Kallas, dhe shumë vende lindore të BE-së e kanë kritikuar takimin e planifikuar për përjashtimin e presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskyy.
Por ministrat nga shumë vende perëndimore të BE-së, përfshirë Holandën, Gjermaninë dhe Francën, kanë shprehur mbështetje të kujdesshme për takimin, i cili do të ishte samiti i parë ballë për ballë mes Trump dhe Putin që nga takimi i tyre në Alaskë në gusht.
Leave a Reply