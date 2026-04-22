Kryeministri i Greqisë, Kyriakos Mitsotakis, ka konfirmuar mbështetjen e vendit të tij për procesin e integrimit të Shqipëria në Bashkimi Evropian, pas takimit me kryeministrin Edi Rama në Athinë.
Në një deklaratë për mediat, Mitsotakis e cilësoi takimin si një mundësi të rëndësishme për të çuar përpara marrëdhëniet mes dy vendeve dhe për të adresuar çështjet e mbetura pezull.
“Kemi ende një mundësi të rëndësishme për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura që kanë të bëjnë me marrëdhëniet tona dypalëshe dhe për të vendosur miqësinë e vërtetë midis dy popujve tanë“, deklaroi ai pas takimit.
Takimi u zhvillua këtë të mërkurë në Athinë, në kuadër të një vizite pune të kryeministrit Rama. Nga ana e tij, kreu i qeverisë shqiptare theksoi se në fokus të bisedimeve ishte forcimi i marrëdhënieve dypalëshe dhe arritja e një partneriteti të ri strategjik mes Shqipërisë dhe Greqisë.
Ai nënvizoi gjithashtu se të dyja palët janë të angazhuara për të kapërcyer çështjet e mbartura ndër vite dhe për t’i çuar marrëdhëniet shqiptaro-greke në një nivel të ri bashkëpunimi.
