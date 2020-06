Gazetarja Rudina Xhunga ka qenë sot e ftuar në rubrikën “Opinion” në News24 për të folur për zhvillimet në vend, duke nisur nga ato sociale tek ato politike. Sa i përket shtimit të rasteve me COVID-19, Xhunga tha se nuk është e papritur duke vënë theksin në zbatimin e masave dhe tek kujdesi personal.

“E papritur nuk është. Të gjithë ne themi që nuk është zhdukur, është fshehur. Realisht nuk e besojmë. Nuk po marrim më masa.

Frika që na bëri të kujdesemi për vete dhe jemi lëshuar pa duar. Po marrim në qafë mjekët, më shumë i druhem faktit që po vijnë njerëz që nuk e dinë që e kanë. po dynden në spitale, pasi për një kohë spitali ishte mbyllur.

Duket se dhe OBSH vetë nuk e di se çfarë duhet të thotë. Edhe ata vetë janë duke mësuar gjatë kësaj pandemie.

Ka shumë paqartësi dhe nuk do mbarojë asnjëherë. Vaksina do na shpëtojë.

E rëndësishme është ta konsiderojmë armik dhe të ruajmë veten dhe mjekët. Ti ke një sëmundje tjetër dhe shkon për tjetër. Është një situatë që është e frikshme. Nuk ka ikur pse ka ardhur dielli”, tha Xhunga.

A ka rrezik për shtim të rasteve kur të hapet transporti publik? Xhunga uron që jo por sërish këmbëngul në zbatimin e masave.

“Uroj që kjo të mos ndodhë se do jetë e rëndë. Nuk është ndonjë çudi e madhe dhe të rimbyllesh. E kanë bërë vende që u rihapën pak shpejt. Do mbyllesh se nuk si ta përballosh dot. Duhet të përdorim maska në ambiente publike. T’i rikthehemi maskave dhe higjienës personale.

Është situatë e paqartë. Ne nuk e dimë se çfarë do ndodhë. Vende të tjera janë duke përgatitur veten për në vjeshtë. Uroj që në Shqipëri të ketë agresivitet të lehtë por nuk është në dorën tonë. Në Amerikë protestat po sjellin një valë të fortë të koronavirusit, të paimagjinueshme.

Në Londër ka rikthim. Sa më gëzon që turizmi do të sjell italianë aq edhe më frikëson. E vetmja mënyrë është të kujdesemi”, theksoi Xhunga.

Ajo komentoi edhe mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Integrimit dhe takimin mes Presidentit të Republikës Ilir Meta dhe kryeministrit Edi Rama.

“Nuk ishte puna vetëm tek takimi i brrylave por tek kënaqësia e takimit, e Ruçit. kjo të krijon një ide që ata janë armiq kur duan. E rëndësishme është që kishin mendime të përbashkëta për integrimin e vendit.

Uroj të kemi lajme të mira për integrimin. Pastaj takojnë, duart, brrylat e faqet pak rëndësi ka. Nuk besoj se zihen për kauzat”, tha Xhunga.

Në lidhje me reformën zgjedhore ajo tha se pati një lehtësim që u arrit diçka. “I thanë ‘po’ një gjëje të vjetër. Nëse e bënë nën vëzhgimin e ambasadave nuk është ndonjë gjë e rrallë.

Më bëri përshtypje se u arrit më shpejt. Ka ndikuar ambasadorja Kim. Gratë i zgjidhin më shpejt gjërat. Janë më të qarta, më praktike. Roli i grave i rëndësishëm. Ajo e bëri fakt të kryer që u arrit marrëveshja dhe ndodhi.

Nuk ka rëndësi implementimi, rëndësi ka firma. Unë nuk kam dyshim që kjo kohë do kalojë shpejt, zgjedhjet do bëhen. Në qershor do flasim për problemet e mundshme”, tha Xhunga.