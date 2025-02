Analisti Mentor Nazarko, i ftuar në studion e ‘Real Story’ komentoi eventin e sotëm mes punonjësve të Bashkisë së Tiranës dhe kryeministrit Edi Rama.

Sipas tij, ky organizim kishte një mesazh në audiencë lokale dhe kombëtare.

Nazarko u shpreh se ishte një mbrojtje e veprës së Veliajt në një moment kritik si ai i arrestimit të tij. Nazarko u shpreh gjithashtu se ky organizim në udhëheqjen e Ramës kishte dimension elektoral, por edhe ndërkombëtar.

“Ka pasur mesazhe që kishin audiencë ose valencë lokale, por në gjykimin tim janë me audiencë kombëtare. Ky tubim hollë hollë Rama ka menduar që do ishte ideale për të nesërmen ose në të njëjtën ditë me gjyqin e Veliajt.

Protesta ndaj SPAK mund të ishte bërë në dyert e Bashksië ose mos të bëhej fare. Kjo ishte shumë dimensionale, ishte dëftim se tani jam unë komandanti, ishte mbrojtja e veprës së Veliajt dhe shlyerje borxhi ndaj tij. Veliaj që është në situatë të vështirë mund të ndihet i braktisur dhe ashtu siç është e udhës në momentin kur dikush bie në fatkeqësi i kërcejnë në kurriz armiqtë që ta shkatërrojnë.

Në këtë kujtim memoria për veprën e tij është ndihmë për të. Politika është e pamëshirshme mund të biesh në humnerën e harresës dhe ky ishte një miks që i jepte kreditin atij, por njëkohësisht e përfshinte në kontributin e përbashkët e tij dhe të Erionit në ndryshiminj e Tiranës. Kishte dimension elektoral dhe kishte një dimension pse jo ndërkombëtar.”