Përfaqësuesit e Izraelit dhe Libanit zhvilluan diskutime konstruktive për të filluar negociatat direkte midis dy vendeve, sipas një deklarate të përbashkët pas takimeve në Uashington.
Deklarata thekson se palët ranë dakord të nisin negociatat direkte në një datë dhe vend që do të përcaktohet më vonë.
Ky takim shënoi kontaktin e parë të nivelit të lartë midis qeverive izraelite dhe libaneze që nga viti 1993.
“Pjesëmarrësit u angazhuan në diskutime konstruktive mbi masat e nevojshme për të nisur bisedimet direkte,” thuhet në deklaratë, duke shënuar një hap të rëndësishëm drejt normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve pas dekadash tensioni.
