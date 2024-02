Më 28 dhe 29 shkurt, do të zhvillohet në Tiranë takimi i liderëve të Ballkanit. Në këtë takim, Kosova do të përfaqësohet me Presidenten Vjosa Osmani.

Në këtë takim, bëhet me dije se do të diskutohet në lidhje me objektivat për intensifikimin e përpjekjeve të vendeve të Ballkanit Perëndimor në rrugën drejt BE-së, krijimin e themeleve për hapat e ardhshëm në zbatimin e Planit të Rritjes dhe avancimit të bashkëpunimit dhe ndërveprimit me Komisionin Europian.

Ditën e djeshme është zhvilluar tryeza ministrore e përfaqësuesve nga Ballkani Perëndimor për fushën e integrimit evropian, ku edhe është njoftuar takimi që do mbahet në Tiranë.

