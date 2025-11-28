I ftuar në “Now me Erla Mëhllin”, Aulon Kalaja shpjegoi se çfarë ndodhi në takimin e kësaj të enjte mes një sërë figurash të Partisë Demokratike.
Si pjesëmarrës aty, Kalaja tha se ky takim nuk është as lëvizje e re, as fraksion, as tentativë për të krijuar një parti të re por thjesht një kafe miqësore mes demokratësh, ku sipas tij u parashtruan sfidat dhe problemet që po kalon PD-ja.
Kalaja tha se ftesa është bërë nga Ervin Salianji, ndërsa takimi u zhvillua në ambientet e një hoteli privat në kryeqytet, ku u mblodhën disa nga emrat më të votuar në listën e hapur apo primaret e PD-së.
“Ishte një takim që nuk u zhvillua në PD, ishte takim i thjeshtë mes disa demokratëve që kanë marrë mjaft vota nga lista e hapur. Nuk është as parti e re, nuk jam pjesë e asnjë lëvizjeje, asnjë fraksioni të ri ose partie të re. Ishte thjesht një kafe miqësore. Nuk u prodhua as lajm, as deklaratë, as foto. U fol për çështje që shqetësojnë PD-në. Kam pasur kritika për PD-në dhe i kam bërë publikisht. M’u kërkua në telefon të marr pjesë në këtë takim, ftesa është bërë nga Ervin Salianji. Unë kam marrë pjesë në këtë takim dhe do marr pjesë në çdo takim që është në të mirën e PD dhe ringritjen e saj”, tha Kalaja.
Ai shtoi se secili ka folur për problematikat e qarkut të vet.
“Kemi folur për problematikat dhe sfidat. Unë fola për Durrësin dhe të tjerët për qarqet përkatëse. Gjykoj që është momenti historik për PD-në që të nisë një proces reflektimi me një ide sesi fitohet. PD është një parti që duhet të fitojë zgjedhjet dhe të vijë në pushtet, kjo është ideja kryesore. Unë do them se çfarë kam folur vetë dhe qëndrimet e mia, se nuk është etike të nxjerr diskutimet e të tjerëve”, tha ai.
Kalaja theksoi se një nga temat kryesore ka qenë edhe kodi zgjedhor.
“Kam folur për kodin zgjedhor, ku PD është në një moment që do bëhet kodi i ri zgjedhor dhe duhet të pyetet baza, duhet të pyeten kandidatët. Këshilli Kombëtar nuk është mbledhur që nga marsi. Gjykoj që është momenti të mblidhemi të flasim për analizën dhe kodin zgjedhor. Bashkia e Krujës ka 100 mijë banorë dhe nuk ka asnjë deputet në parlament, as nga PS dhe as nga PD. Ky është kodi zgjedhor që kemi dhe janë shqetësime që duhen adresuar”, tha Aulon Kalaja.
Ai u distancua prerë nga çdo nismë për parti të re.
“Nëse ka ndonjë qëllim për krijim të një partie të re, unë distancohem. Por marr pjesë në çdo takim në të mirën e PD-së. Nëse ka njerëz që kanë prapavija, unë nuk jam pjesë. Nuk peshkohem, as përdorem. Jam te PD, nuk iki kurrë nga PD, nuk shkoj në asnjë formacion tjetër, as PS. Unë jam për reformë, që të reformojmë PD-në si parti europiane që t’i përgjigjet sfidave të tanishme, sepse nuk mund të jemi më me shprehjen ‘e rëndësishme është pjesëmarrja”, tha Aulon Kalaja.
Kujtojmë që këtë të enjte Ervin Salianji është shfaqur në shoqërinë e disa figurave që, ndonëse nuk u zgjodhën deputetë më 11 maj, morën numër të konsiderueshëm votash, duke i renditur ndër më të mbështeturit e bazës demokrate.
Sipas burimeve, në takim me Salianjin kanë qenë:
Ilir Alimehmeti
Gentian Çela
Qani Xhafa
Aulon Kalaja
Ted Kopliku
Alma Kore
Parid Mahmutaj
Xhemajl Gjunkshi
Hysen Kadiu
si dhe një sërë emrash të tjerë.
