Andorra-Shqipëri, pjesa e parë
13’- Kristjan Asllani shpërdoron një mundësi të mirë. Mesfushori rrëzohet në momentin e fundit, kur po përgatitej për gjuajtje.
12’- Mundësia e parë e rrezikshme për Shqipërinë. Manaj merr një top në zonë, rrotullohet shumë mirë, por tentativa ndalet nga mbrojtësi i Andorrës.
10’- Shtyn Andorra, Berat Gjimshiti mbyll një aksion të rrezikshëm.
7’- Shqipëria shfaqet më kërkuese në këto minuta të para. Gjithsesi ende nuk ka tentativa drejt portës.
4’- Shpërthim i Arbër Hoxhës nga e majta. Del portieri, por ndalet në momentin e fundit. Mungojnë ende rastet e rrezikshme.
0′- Starton sfida. Kuqezinjtë synojnë 3 pikët me çdo kusht.
Shqipëria e futbollit mund të shkruajë sot historinë në Kupën e Botës. Këtë të enjte djemtë e Sylvinhos kanë një sfidë të lehtë në letër kundër Andorrës në shtëpinë e këtyre të fundit, por rivalët i kanë hapur punë emrave si Anglia apo Serbia në Grupin K kualifikues të Kupës së Botës 2026.
Sfida e sotme mund të jetë deçizive, pasi një fitore e Shqipërisë në Andorra, kombinuar me humbjen e Serbisë në Angli, do bënte që Kombëtarja kuqezi zyrtarisht të ishte në play-off e Kupës së Botës 2026 si e dyta e grupit, për të kërkuar një biletë në finalet që zhvillohen verën që vjen në Amerikën e Veriut.
Një gjë e tillë do ndodhte për herë të parë në historinë e futbollit tonë, andaj tri pikët janë detyrim, por me një sy edhe në Londër, ku duket se Anglia e kualifikuar e ka një ‘kafshatë’ të lehtë Serbinë, pasi kujtojmë se në Beograd i shënoi 5 herë.
Dueli i sotëm është i parafundit për Grupin K kualifikues, me Shqipërinë që pret Anglinë në Tiranë më 16 nëntor, ndaj sfida kundër Andorrës merr tjetër vlerë.
Formacionet zyrtare:
Andorra (5-4-1): Alex Ruiz, Borra, Llovera, Olivera, San Nicolas, Rodrigo, Babot, De las Heras, Cervos, Rosas, Lopez Trajner: Koldo Alvarez
Shqipëria (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Gjimshiti, Ajeti, Mitaj; Shehu, Asllani, Laçi; Hoxha, Broja, Manaj Trajner: Sylvio Mendes Campos Junior
Prag ndeshje
Cake dhe Pajaziti në tribunë
Për duelin e sotëm, Sylvinho ka vendosur mos ketë të gatshëm mbrojtësin Klisman Cake dhe mesfushorin Adrion Pajaziti. Trajneri ka grumbulluar 25 futbollistë për këtë duel, por duke qenë se UEFA lejon vetëm 23 lojtarë të gatshëm, Sylvinho ka sakrifikuar Caken dhe Pajazitin.
Vlera në ‘Transfermarkt’
Sipas faqes së specializuar të vlerësimit të futbollistëve, në treg ekipi i Andorrës vlen 3.56 milionë euro. Lojtari më i shtrenjtë i tyre është portieri Iker Alvarez. Ai luan në Spanjë me Cordoba CF dhe kartoni i tij kushton 800 mijë euro. Ndërkohë Shqipëria në këtë grumbullim ka një vlerë lojtarësh prej 88.20 milionë euro. Armando Broja, Kristjan Asllani apo Mirlind Daku janë futbollistët më me vlerë të tanëve.
Historia dhe statistikat mes dy skuadrave
Ndeshja e sotme do jetë e nënta mes dy skuadrave. Shqipëria mban vendin e 61-të në renditjen e FIFA-s, duke u ngjitur me pesë pozicione pas fitores së një muaji më parë në Serbi. Nga ana tjetër Andorra është në vendin e 172-të në këtë renditje.
Në përballjet kundër Andorrës në gjithë historinë, Shqipëria e futbollit ka gjashtë fitore, një barazim dhe një humbje. Dueli i parë mes dy skuadrave është luajtur më 6 shkurt të vitit 2000 në Maltë për turneun “Rothmans” dhe tanët fitonin 3-0 me golat e Edmond Dalipit, Rudi Vatës dhe Johan Drizës.
Ndeshja e dytë më 17 prill 2002, një miqësore zhvilluar në Andorra, përfundonte me fitoren 2-0 të vendasve. Më pas tanët kanë dy fitore radhazi, para se në 14 nëntor 2019 skuadrat të barazonin 2-2 në “Elbasan Arena” për kualifikueset e Euro 2020.
Më pas Shqipëria numëron edhe tre fitore kundër Andorrës, më 2021 në dy takime, si edhe më 24 marsin e këtij vitit për kualifikueset e Kupës së Botës 2026. Në total, Shqipëria i ka shënuar 14 gola Andorrës në tetë takime, kundrejt katër të pësuarve.
Arbitri – Rumuni Horatiu Mircea Fesnic do jetë arbitri kryesor i duelit të sotëm.
Tifozët – Mbi 5 mijë tifozë priten sot në stadiumin “Encamp” të Andorrës, me Federatën e këtij vendi që ka njoftuar se të gjitha biletat janë shitur. Në stadium priten ngjyrat kuqezi, pasi rëndësia e ndeshjes ka bërë që tifozët e Kombëtares të ‘infiltrohen’ si vendas gjatë shitjes së biletave, paçka se Federata e Andorrës kishte vendosur disa kushte për t’u pajisur me bileta.
Klasifikimi
Pas gjashtë ndeshjeve, Shqipëria me 11 pikë mban vendin e dytë në grup, shtatë më pak se Anglia kryesuese që është kualifikuar dhe një më shumë se Serbia e vendit të tretë. Letonia me pesë pikë renditet e katërta, ndërsa mbyll tabelën Andorra me vetëm një pikë.
Shqipëria ka vetëm një humbje në këto kualifikuese, atë kundër Anglisë në duelin e parë hapës, ndërsa pozicioni i dytë do të thotë një vend në play-off për të kërkuar biletën e finalave të Botërorit 2026, një ëndërr për gjithë shqiptarët, pasi diçka e tillë nuk ka ndodhur në historinë e futbollit tonë.
