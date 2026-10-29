Kina ka më shumë se 50 anije të marinës dhe anije të tjera zyrtare që operojnë në një brez të gjerë deti që shtrihet nga Japonia jugore deri në Tajvan dhe pranë Filipineve, tha një zyrtar i lartë i Tajvanit, duke e quajtur nivelin e kërcënimit “të dukshëm”.
Tajvani, të cilin Kina e konsideron si territorin e vet, po rrit përpjekjet për të publikuar detaje dhe harta që përshkruajnë vendet ku veprojnë anijet luftarake kineze dhe anijet e Rojës Bregdetare.
“Ne po qëndrojmë vigjilentë në lidhje me aktivitetet e tyre”, tha Joseph Wu, sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Tajvanit. “Kërcënimi i njëkohshëm për Tajvanin, Japoninë dhe Filipinet është i dukshëm.”
Komentet e së mërkurës shoqëruan një hartë që ai postoi në X, e cila tregonte vendndodhjet e 53 anijeve, 34 prej të cilave anije luftarake të marinës, përfshirë edhe aeroplanmbajtësen Liaoning.
Sipas hartës, transportuesi dhe grupi i tij i betejës shoqërues ishin të pozicionuar në lindje të Filipineve, me formacione të tjera në lindje dhe juglindje të Tajvanit, së bashku me tre në brigjet jugore të Japonisë.
Wu publikoi një hartë të ngjashme në X në maj.
Ministritë e mbrojtjes të Kinës, Filipineve dhe Japonisë nuk iu përgjigjën menjëherë një kërkese për koment.
Të mërkurën, ministria e mbrojtjes e Japonisë tha se kishte gjurmuar tre anije luftarake kineze dhe një anije të Rojës Bregdetare një ditë më parë, ndërsa ato kalonin nëpër ngushticën e ngushtë të Osumit pranë ishullit Kyushu dhe hynin në Paqësor.
Këtë muaj, ministria e mbrojtjes e Kinës tha se anija Liaoning ishte e angazhuar në një stërvitje rutinë që nuk ishte e drejtuar ndaj ndonjë vendi specifik.
Marrëdhëniet e Kinës me Japoninë dhe Filipinet janë përkeqësuar në muajt e fundit. Ajo është shqetësuar nga mbështetja japoneze për Tajvanin, ndërsa është përfshirë në një përballje gjithnjë e më të hidhur me Manilën në Detin e Kinës Jugore.
“Nuk jemi të kënaqur të shohim ndonjë përpjekje për të projektuar frenim që mund të dëmtojë paqen dhe stabilitetin në rajonin Indo-Paqësor”, tha të enjten Ministri i Mbrojtjes i Tajvanit, Wellington Koo.
Përveç shkëmbimeve të inteligjencës me partnerët, ministria e tij po “ruante ndërgjegjësimin e duhur” për aktivitetin e anijeve luftarake ushtarake kineze, u tha Koo gazetarëve në parlament në Taipei.
PËRDORIMI I FORCËS
Kina nuk ka hequr dorë kurrë nga përdorimi i forcës për të vënë Tajvanin nën kontrollin e saj, megjithëse thotë se do të preferonte “ribashkimin paqësor”.
Forcat e Ushtrisë Amerikane në Paqësor kanë përgatitur teatrin e luftimeve në Indo-Paqësor duke supozuar se Kina mund të sulmojë Tajvanin që vitin e ardhshëm, citoi gazeta ushtarake amerikane Stars and Stripes komandantin e tyre, Ronald Clark.
Ai i bëri komentet në një forum në Hawaii të martën, shtoi ajo.
Tajvani po bënte përpjekje për të ndërtuar aftësitë e veta parandaluese, tha Koo kur u pyet për vërejtjet e Clark.
“Kina nuk e ka braktisur kurrë përdorimin e forcës për të aneksuar Tajvanin”, shtoi ai.
Kina nuk njeh asnjë sovranitet të veçantë për Tajvanin, qeveria e të cilit thotë se vetëm populli i ishullit mund të vendosë për të ardhmen e tij dhe se Pekini nuk ka të drejtë ta pretendojë atë.
The post Tajvani sinjalizon kërcënim ‘të qartë’ nga 50 anije kineze në ujëra të gjera appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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