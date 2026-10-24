Ekipet e reagimit ndaj emergjencave dhe teknikët vazhdojnë punën sot, kryesisht për të rikthyer energjinë elektrike në më shumë se 56,000 familje në Tajvan, i cili u godit nga tajfuni Chubi, i cili tani po shkon drejt Kinës dhe Japonisë.
Më shumë se 5,000 njerëz u detyruan të evakuonin shtëpitë e tyre përpara mbërritjes së stuhisë. Pemët u shkulën me rrënjë, linjat e energjisë u rrëzuan dhe u raportuan përmbytje të shkurtra.
Rreth 56,000 familje mbetën pa energji elektrike ndërsa Xabi vazhdoi të godiste ishullin. Gati 24 centimetra shi u regjistruan sot në Qarkun Miaoli, në pjesën perëndimore të ishullit.
Një person ka vdekur dhe më shumë se 500 të tjerë janë plagosur që nga e enjtja, kur qeveria filloi të lëshonte paralajmërime ndërsa afrohej tajfuni.
Xabi u klasifikua për pak kohë si një supertajfun pasi ishte mbi oqean, me erëra që arrinin deri në 300 kilometra në orë, por gradualisht u dobësua.
Tani erërat që sjell po arrijnë deri në 176 km/orë, sipas buletinit më të fundit paralajmërues nga Qendra e Përbashkët e Paralajmërimit të Uraganeve.
Në Kinë, disa lidhje hekurudhore u pezulluan dhe dhjetëra mijëra njerëz u evakuuan nga shtëpitë e tyre në Shangai.
Mediat shtetërore raportuan për “reshje të dendura deri të rrëmbyeshme” në pjesë të Jiangsu, Zhejiang, Shangai dhe provinca të tjera.
Dhjetëra fluturime u anuluan në rajon, veçanërisht në Prefekturën Okinawa të Japonisë, ku autoritetet raportuan dy të plagosur për shkak të tajfunit.
Xabi i bashkohet një serie uraganesh në këtë periudhë veçanërisht intensive të fenomeneve ekstreme të këtij lloji në Paqësor, të cilat i atribuohen El Niño-s, pasi këtë vit ujërat e oqeanit në ekuator po mbinxehen në një nivel që, sipas shkencëtarëve, është i pashembullt.
Tani Xabi është larguar, ai ndodhet rreth 150 kilometra në lindje të ishullit.
The post Tajfuni “Chubi” lë pas 1 të vdekur e mbi 500 të plagosur në Tajvan! 56 mijë familje pa drita, stuhia i drejtohet Kinës e Japonisë appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
Leave a Reply