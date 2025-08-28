Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale, pas aktivitetit të sotëm të kryeministrit Edi Rama, të zhvilluar në kuadër të Reformës për Trajtimin e Integruar të Mbetjeve.
Tabaku e cilësoi aktivitetin e zhvilluar nga qeveria si një tjetër “shfaqje politike me kostum dhe kollare”, që sipas saj, shmang thelbin e problemit dhe përgjegjësitë për dështimet e së kaluarës.
Deklarata e Tabakut
Një tjetër konferencë ku “njeshi” flet, “dyshi” paraqet poëer point, ndërsa bashkitë që kanë çelësat e kashtës shënojnë pa të drejtë fjale.
Asnjë fjalë për 430 mln € kontrata të inceneratorëve.
Asnjë fjalë për 12 vite mashtrime se gjoja Shqipëria ishte pastruar.
Vetëm leksione me kostum e kollare!
Zgjidhja e propozuar ne Poëer Point?
Landfill!
Dhe landfilli qe zgjidhja që kishte dhënë PD që para 12 viteve, me studime e dokumente zyrtare edhe me buxhet. Këtë e propozoi sërish edhe në opozitë. Edhe BE-ja në progres raport kur kritikonte inceneratorët, edhe KLSH-ja kur bëri auditin madje edhe Komisioni Hetimor INceneratorëve e theksoi si alternativë të drejtë.
Por qeveria zgjodhi inceneratorët, i mbrojti publikisht, politikisht dhe sot vazhdon t’i paguajë nga taksat e shqiptarëve.
Sa më i bukur poëer point, aq më e pisët bëhet Shqipëria!”, tha Tabaku.
