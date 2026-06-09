Deputetët e PD-së Jorida Tabaku dhe Oerd Bylykbashi zhvilluan një takim me gazetarët nga vendet e BE-së mbi zhvillimet më të fundit në Shqipëri dhe për çështjen e integrimit evropian.
Sa i përket protestave, Tabaku ka deklaruar se ato nuk janë të drejtuara politikisht ndaj opozitës, por kundër kryeministrit, ndaj problematikave qeverisëse dhe reflektojnë një sinjal të rëndësishëm shoqëror që tregojnë nevojën për më shumë transparencë, llogaridhënie dhe funksionim të plotë të shtetit të së drejtës.
Tabaku tha se PD mbështet çdo nismë që i shërben integrimit, por se procesi nuk duhet të kufizohet tek “data e anëtarësimit”, por tek përmbushja e standardeve dhe vullneti politik për reforma të thella.
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