Deputetja e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku, është shprehur se çdo projekt i madh në Shqipëri shoqërohet automatikisht me mosbesim (referuar kështu investimit për ndërtimin e një resorti në Zvërnec).
Komentet Tabaku i bëri gjatë fjalës së saj në Parlament, ku deklaroi se sëbashku me organizata të shoqërisë civile e çuan çështjen e aeroportit të Vlorës dhe ligjin për zonat e mbrojtura në dyert e Komisionit dhe Parlamentit Europian.
Më tej Tabaku tha se ligji i investimeve strategjike është një rrezik i vërtetë për Shqipërinë, pasi sipas saj, ky ligj zapton pronën e pronarit legjitim dhe i kërkon shtetit të ndërhyjë në një marrëveshje mes pronarëve.
“Sot dua të flas për atë sistem që ka mbledhur sot qytetarët përballë qeverisë. Për sistemin që ka bërë të mundur që çdo projekt i madh në Shqipëri të shoqërohet automatikisht me mosbesim. Sepse shqiptarët e dinë nga përvoja se ligji nuk i trajton të gjithë njësoj. Që ditën e parë i jap bashkuar asaj proteste si qytetare, sepse kam besuar se protesta e tyre është e drejtë. 3 vite më parë disa organizata të shoqërisë civile trokitën në derën e zyrës sime dhe ngritën shqetësimin për ligjin e zonave të mbrojtura. Iu bashkova shqetësimeve të tyre dhe arritëm ta çojmë çështjen e aeroportit të Vlorës dhe ligjin e zonave të mbrojtura në dyert e Komisionit dhe Parlamentit Europian. Dy ligje të kapura që sot po i prodhojnë efektet. Ashtu siç 10 vite më parë kam nisur të flas për ligjin e investimeve strategjike si një rrezik i vërtetë. Një rrezik i vërtetë për sistemin që po ngre sot ekonomia shqiptare. Një ligj që merr e zapton pronën e pronarit legjitim dhe i kërkon shtetit të ndëryjë për një marrëveshje mes pronarëve. Një ligj që lindi i i përkohshëm dhe sot është ligj i përhershëm. Një ligj që ka sjellë vetëm një investitor të huaj. Sot po protestohet edhe për faktin se projekte të tilla të mëdha kanë nevojë për një debat publik. Jo çdo gjë të trajtohet si shteti personal i Ramës”, tha mes të tjerash Tabaku.
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