Deputetja e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku, ka reaguar ndaj bonusit prej 5 mijë lekësh të qeverisë për pensionistët, duke e cilësuar atë një lëmoshë sezonale që nuk përballon dot rritjen e kostos së jetesës.
Në një video të publikuar në rrjetet sociale, Tabaku thekson se pensionistët shqiptarë marrin pensionet më të ulëta në rajon, ndërsa përballen çdo ditë me çmime që po u afrohen niveleve të Bashkimit Europian.
“Çfarë vlere ka një bonus prej 5 mijë lekësh kur gjithçka është shtrenjtuar? Çmimet në Shqipëri janë sa 90% e mesatares së Bashkimit Europian, ndërkohë që pagat janë vetëm sa 20% e mesatares europiane”, shprehet Tabaku.
Ajo sjell si shembull çmimet e produkteve të bulmetit, të cilat, sipas saj, janë 36% më të larta se mesatarja europiane, ndërsa Shqipëria shpenzon vetëm 2.9% të Prodhimit të Brendshëm Bruto për shëndetësinë.
Tabaku nënvizon se bonusi për rreth 777 mijë pensionistë i kushton buxhetit afërsisht 35 milionë euro, një shumë dhjetë herë më e ulët se kostoja e koncesionit të rrugës Milot–Balldren, e cila ka arritur në rreth 360 milionë euro.
“Me një të rënë të lapsit, koncesioni i Milot–Balldrenit shkon në 360 milionë euro, ndërsa për 777 mijë pensionistë jepen vetëm 35 milionë euro. Kjo tregon qartë se sa vlejnë pensionistët për këtë qeveri”, deklaron deputetja e PD.
Sipas Tabakut, bonuset e përkohshme nuk mund të zëvendësojnë një politikë serioze për rritjen e pensioneve dhe garantimin e një jetese dinjitoze për të moshuarit.
“Pensionistët nuk kanë nevojë për lëmoshë sezonale, por për pensione dinjitoze. Ndërkohë që buxheti i shtetit është kthyer në strehë për tendera, koncesione, falje taksash dhe abuzime me pasurinë publike, për pensionistët mbetet vetëm një bonus prej 5 mijë lekësh”, përfundon Tabaku.
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