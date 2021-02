Ish-deputetja demokrate, Jorida Tabaku përmes një postimi në rrjetin e saj social Facebook është shprehur se PD-ja është forcë e djathtë dhe beson tek liria e tregut dhe ekonomia e tregut.

Ajo shkruan se është e pafalshme që 650 mijë pensionist të trajtohen si qytetarë të dorës së fundit nga qeveria.

Tabaku gjatë postimin të saj dha edhe një premtim për rritjes së pensioneve me 5% çdo vit për 650 mijë pensionistë.

Ai shtoi se do të ulet kostoja e jetës, duke ulur çmimin e energjisë dhe duke subvencionuar ilaçet që të përfitojnë pensionistët.

“Shqipëria Fiton atëherë kur gjyshërit tonë trajtohen me dinjitet. Plani jonë për “Mirëqenien Sociale” është rruga me të cilën fitojnë prindërit dhe gjyshërit tanë. Rruga me të cilën Shqipëria Fiton.”, shkruan Tabaku ne fund.