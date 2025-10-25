Deputetja e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku, ka postuar video ne rrjetet sociale ndaj gjendjes ekonomike të familjeve shqiptare, duke e cilësuar si pasojë direkte të politikave të gabuara të qeverisë socialiste gjatë 12 viteve të fundit.
Në video, Tabaku thekson se 55% e shqiptarëve nuk arrijnë të mbyllin muajin, pasi të ardhurat e tyre nuk mjaftojnë për shpenzimet bazike të jetesës, shkollës, energjisë, transportit apo ushqimit.
“Shqipëria është një vend i mrekullueshëm me potenciale të jashtëzakonshme, por fatkeqësisht sot 55% e shqiptarëve nuk mbyllin dot muajin. Kjo ndodh sepse sa herë që qeveria ka pasur mundësi të zgjedhë, ka zgjedhur për pakicën, për 5% që merr gjithë pasuritë, kundrejt 55% që lufton për të përballuar muajin”, deklaron Tabaku.
Sipas saj, shkaku qëndron në rritjen e taksave, kapjen e tregut dhe politikat klienteliste, që kanë favorizuar një grusht të vogël oligarkësh në kurriz të qytetarëve.
Tabaku thekson se është koha për të ndryshuar sistemin e kapur dhe për t’i kthyer prioritetet tek familjet dhe shtresa e mesme, jo tek koncesionet dhe interesat e ngushta.
“Këto duhet të ndryshojmë, këtë sistem të kapur dhe këto zgjedhje të gabuara që e kanë çuar Shqipërinë në këtë moment të vështirë”, përfundon ajo.
