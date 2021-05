Në PolitikOn nga Alfred Lela në RTV Ora, aktori Laert Vasili u shpreh se nuk mund të fitohen zgjedhjet duke dhënë dorëheqjen nga skena politike.

Vasili: Ta them kur do të bëhet Lulushi kryeministër! Një parti që lë mandatet, që do të djegë parlamentin dhe nxjerr njerëzit të rrihen me forcat e policisë, pastaj hap depot e armëve në vitin 1997. Nuk mund të fitohen zgjedhjet duke dhënë dorëheqjen nga skena politike.

Basha është një kryetar partie që ka humbur 6 palë zgjedhje. Janë ndëshkuar sepse sistemi politik shqiptar nuk mund të vazhdohet të mbahet peng nga njerëz që sa herë nuk i dalin tenderat dhe lejet me pallatet me pllakat e zeza në Tiranë, vendos që të dalë nga kuvendi dhe merr partinë peng.

g.kosovari