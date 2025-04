“Të dalë jashtë fishek!”, u shpreh Lefteria në insertin prezantues në “Shihemi në Gjyq” për motrën e saj, Margaritën kurse kjo e fundit refuzoi. Konflikti që i ka sjellë të dyja në rubrikën e së “Dielës Shqiptare”në Tv Klan është qëndrimi i Mrgaritës në shtëpinë e Lefterisë. Kjo e fundit thotë se ka familje dhe nuk mund ta mbajë ndaj motra duhet të gjejë rrugën e saj.

Sipas Lefterisë, motra ia ka dhuruar shtëpinë nipit, djalit të motrës tjetër. E pyetur për arsyen, Margarita thotë se ai i ka premtuar që do ta mbante.

Lefteri: Ç’është ky muhabet? Si shkon e merr letrat dhe përplaset te shtëpia ime? Çfarë mund t’i bëj unë kësaj njëherë?

Ardit Gjebrea: E ke motër!

Margarita: Të rri në rrugë?

Eni Çobani: Sa motra jeni?

Lefteri: Jemi 6 motra me vëllezër bashkë, 2 vëllezër e 4 motra. Pse nuk erdhi ta qante hallin me motrën? O motër, unë kam këtë problem. 4 vjet ka dhënë lekët, unë nuk di gjë çfarë ka bërë, absolutisht! Më tha unë i kam rregulluar punët e mia, të lutem shumë, po deshe t’i bie këto dy rroba këtu? Kam blerë shtëpi në Shqipëri më the! More vesh? Kështu më ke thënë! Posi thashë unë, s’bëhet qameti, motra jemi ne. Hajde ikim bashkë, ta ndihmoj me rrobat. Dolën probleme të tjera. Kjo ç’bëri tani? Kjo i ka bërë dhuratë nipit! Pse s ‘ma bëre dhuratë mua meqë do të rrish me mua? Ja fol një çikë, ta dëgjojnë!

Margarita: Nuk ta bëra dhuratë ty, por ia bëra Miguelit.

Lefteri: Pse?

Margarita: Se e kisha çunin e motrës dhe më premtoi se do të më mbajë.

Margarita jetonte në Greqi dhe për 28 vjet, ka ndihmuar nipin, Miguelin. Ajo thotë se i ka dhënë 27 mjë euro, kurse Lefteria ia kthen se po vuan pasojat e vendimeve të saj. Motra vijon duke thënë se nuk e ka përkrahur askush dhe i kërkon Lefterisë mos ta përzërë, por ajo është e palëkundur.

Eni Çobani: Tani sa lekë i ke dhënë Miguelit?

Margarita: Miguelit i kam dhënë 27 mijë euro.

Lefteri: Ta kanë bërë mirë motër, ta kanë luajtur fenë! E di kujt i thonë fenë? E ke pak! Nuk bëhen punët kështu! Ti ke vëllezër, ti ke motra, mund ta qaje hallin me ne.

Margarita: Ju s’më afruat asnjë se isha e vetme, isha pa fëmijë!

Lefteri: Lëre, lëre!

Margarita: Ç’të lë ato? Jo mi jo, unë them drejt, nuk i lë ato! Po i them të gjitha drejt! Për çfarë, për të më bërë një kafe? Të hanim një drekë?

Lefteri: Epo lekë s’kam pasur të të jap ty motër!

Margarita: Nuk kam pasur nevojë për lekë se lekët që pata, i shkunda!

Lefteri: Motër, dy pensione, një në Greqi, një në Shqipëri! I thonë një kokë, 700 euro në muaj, i ke pak? Qira shtëpie s’ke pasur, ujë e drita një njeri. Ku i ke çuar lekët? Shko gjeji! Te unë s’ke punë! Kjo është fjala ime e fundit! Zgjidhe problemin!

Margarita: Të më mbash, mos të më nxjerrësh përjashta, mos të më hedhësh në rrugë!