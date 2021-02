Kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi zhvilloi sot në Elbasan një tryezë për arsimin, ku siç tha ajo arsimi është në themel të programit të forcës politike që ajo drejton.

Në fjalën e saj, kryetarja e LSI u shpreh se synimi është që 5% të Prodhimit të Brendshëm Bruto te shkoje per arsimin.

“Arsimi është në themel të programit dhe vizionit të LSI-së, pasi kushdo që mendon për të ardhmen, duhet të mendojë edhe për arsimin e të rinjve tanë. Një arsim cilësor, jo me fjalë, por ku në thelb të programit tonë ne kemi 5% të Prodhimit të Brendshëm Bruto.

Një arsim cilësor, ku ne kemi vendosur taksën e të ardhmes, ku taksohen me 1% të fitimit të tyre të gjitha kompanitë e mëdha, duke qenë edhe vetë ato përfituese me burime njerëzore, të cilët do të jenë të aftë për tregun e punës dhe në konkurrencë. Për një arsim cilësor, jo me fjalë, por me rritje dyfish të pagave për mësuesit, që për ne është shumë e rëndësishme që mësuesit të jenë edukatorë të brezit të ri dhe jo mercenarë politik”, u shpreh Kryemadhi.

Duke u ndalur tek ligji për arsimin e lartë, Kryemadhi u shpreh se ky ligj do të shqyrtohet me stafin akademik dhe studentët.

“Do të jenë ata që do ta hartojnë, do të jenë ata që do të krijojnë mundësinë për të pasur një universitet jo vetëm autonom, por edhe të pavarur politikisht, si dhe të ketë mundësinë e një pavarësie ekonomike, për të krijuar një universitet cilësor dhe konkurrent.

Një arsim cilësor, me kurrikula të lidhura me ekonominë e vendit. Një arsim cilësor, që shpenzimet e studentëve, të cilat ne synojmë t’i përgjysmojmë, të jenë të përballueshme jo vetëm për studentët shqiptar, por edhe për familjet e tyre”, u shpreh kryetarja e LSI.

