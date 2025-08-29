Sylvinho zbardh listën e Kombëtares, 25 futbollistë për të vijuar ëndrrën drejt Botërorit 2026, kush mungon

Kombëtarja shqiptare e futbollit luan dy sfida në shtator. Në datën 4 shtator tanët kanë një përballje miqësore në udhëtim kundër Gjibraltarit, ndërsa më 9 shtator në Tiranë vjen Letonia, sfidë kjo që merr jetë në orën 20:45 dhe vlen për Grupin K kualifikues në Kupën e Botës 2026.
Trajneri i kuqezinjve, Sylvinho ka zbardhur edhe listën me emrat e 25 futbollistëve që do ketë të gatshëm në këto duele, sidomos për atë në Tiranë. Mungon vetëm Ardian Ismajli i Torinos për shkak të lëndimit.
Grumbullimi i Kombëtares do të nisë të hënën, më 1 shtator, në Malaga, ku kuqezinjtë do të përgatiten për ndeshjen miqësore ndaj Gjibraltarit, e cila do të luhet më 4 shtator në stadiumin “Europa Point”, në orën 18:00.
Më pas, më 5 shtator, Kombëtarja do të rikthehet në Tiranë për të vijuar përgatitjet në kuadër të ndeshjes kyçe kualifikuese ndaj Letonisë, që do të zhvillohet më 9 shtator, në stadiumin “Air Albania”, në orën 20:45.
Në Grupin K të Kupës së Botës 2026, Shqipëria me pesë pikë pas katër ndeshjeve mban vendin e dytë, katër më pak se Anglia kryesuese. Serbia me katër pikë mban vendin e tretë, por serbët kanë dy ndeshje të luajtura më pak se tanët.
Lista e plotë:
Portierë: Thomas Strakosha, Elhan Kastrati, Mario Dajsinani
Mbrojtës: Elseid Hysaj, Ivan Balliu, Mario Mitaj, Naser Aliji, Marash Kumbulla, Adrian Bajrami, Berat Gjimshiti, Arlind Ajeti
Mesfushorë: Ylber Ramadani, Juljan Shehu, Kristjan Asllani, Medon Berisha, Qazim Laçi, Adrion Pajaziti, Nedim Bajrami, Arbër Hoxha, Ernest Muçi, Jasir Asani
Sulmues: Armando Broja, Myrto Uzuni, Rey Manaj, Mirlind Daku
Leave a Reply