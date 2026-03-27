Trajneri i Kombëtares Shqiptare Sylvinho, në intervistën dhënë për Klan Kuq e Zi, foli pas humbjes ndaj Polonisë 2:1 në 26 mars, në play off-in e Kupës së Botës.
Sylvinho u shpreh se ajo që ndodhi këtë mbrëmje në Varshavë është e trishtë.
Ai shtoi se është krenar për djemtë e Kombëtares dhe për atë që ata kanë bërë në këtë rrugëtim historik.
Sylvinho: Jemi shumë të trishtuar. Jam krenar për lojtarët që luajtën si të barabartë me Poloninë. Mund ta mbyllnim ndeshjen dhe me fitore, por ja që i tillë është futbolli. Pilo është lojtar që luan me ritëm, prandaj zgjodha ta aktivizoj. Kur të mungon një sulmues qendre, atëherë zgjodhëm që të luajmë me sulm nga anësoret.
Ne zgjodhëm këtë mënyrë, me qëllim që ta thyenim mbrojtjen polake, që duhet thënë se është e fortë. Nuk e di se çfarë do ndodhë në vijim. Por ky ishte rrugëtim shumë i mirë si skuadër dhe si vend, që arritëm deri pranë ëndrrës kombëtare.
I pyetur në lidhje me të ardhmen e tij, nëse ajo do të jetë tek Kombëtarja Shqiptare, Sylvinho nuk iu përgjigj drejtpërdrejtë kësaj pyetje. Ai “dribloi” të ardhmen, duke thënë se shikon vetëm me sytë nga Valencia, ku Kombëtarja kuq e zi do të luajë me Ukrainën.
“Dhe njëherë, djemtë kanë bërë një rrugëtim të jashtëzakonshëm. Sytë e mi dhe të djemve kuq e zinj janë nga Valencia, ku do të luajmë me Ukrainën”, u shpreh trajneri i Shqipërisë.
