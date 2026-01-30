Në fjalën e tij drejtuar fermerëve në Divjakë, kryeministri Edi Rama, u tregua kritik kur vjen puna te prodhimi i produkteve në vendin tonë.
“Të nxjerrim nënprodukte këtu, të krijojmë vlerë të shtuar këtu, për tregun vendas dhe atë të huaj. Siç ndodh me vajin e ullirit dhe financimet janë. Nuk kemi shkuar në pikën që të themi se po mbiprodhohet salcë domatesh dhe s’kemi më mundësi të financojmë fabrikat që përpunojnë prodhimet tona bujqësore. Kjo është e papranueshme!
Sipas tij, nëse nuk arrihet kjo gjë, nuk ka sukses edhe te negociatat me Bashkimin Europian, sa i takon sigurisë ushqimore.
“Nëse nuk arrihet, ndalon shitja këtu, jo më të shkojë atje! Nëse do na duhen 5 vjet që të jemi përfundimisht në BE, në 2040-ën nis kjo, po 15 vjet kalojnë shpejt. Më pyesni mua…”, tha kreu i qeverisë.
“Po nuk tregove projektin dhe po nuk the kaq më duhet, e kështu do nxjerr fitim, nuk merr dot lekët”, shtoi ai sa i takon financimit të sektorit.
Kryeministri theksoi se duhen krijuar ndërmarrjet e përpunimit.
“Nuk është e vështirë në rast se fokusohemi, duket e pamundur nëse presim që çfarë kemi nevojë të na e sjellë shteti llokum nga buxheti”, deklaroi Rama.
