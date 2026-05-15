Kombëtarja e Shqipërisë do të luajë dy sfida miqësore në fillimin e muajit qershor. Fillimisht do të sfidojë Izraelin, më pas Luksemburgun. Klidman Lilo pritet të jetë risia e radhës nga trajneri Silvinjo, sipas raportimeve të fundit nga “Sport 24” në Greqi.
Lilo fitoi së fundmi Kupën e Greqisë me OFI Kretën, ndërsa vendosi të festonte me flamurin e Shqipërisë. 23-vjeçari i lindur në Athinë ka luajtur vetëm në Greqi deri tani.
Pasi regjistroi paraqitje me Shqipërinë U-20 dhe U-21, për të do të ishte hera e parë që grumbullohej me ekipin A. Lilo regjistron 14 paraqitje me OFI Kretën në Greqi gjatë këtij edicioni, ndërsa në tri prej tyre është mbajtur porta e paprekur.
Pas Strakoshës dhe Pilos, do të ishte një tjetër lojtar i Shqipërisë që luan në elitën e futbollit grek. Për Lilon raportohet si një moment i mundshëm historik.
